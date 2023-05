Il nuovo questore di Macerata sarà Luigi Silipo, in prima linea nella lotta alla ‘ndrangheta. Originario di Roma, 55 anni, arriva dalla Direzione centrale della polizia criminale, prenderà il posto di Vincenzo Trombadore che dalla prossima settimana andrà invece a Ragusa.

Silipo ha iniziato la sua carriera nella polizia nel 1992. Ha diretto le Volanti della Questura di Reggio Calabria, dove è stato vicedirigente della Mobile del capoluogo calabrese. E’ stato protagonista di una serie di operazioni di successo contro la criminalità organizzata. Fra queste, la ricostruzione della strage di Duisburg del 2007 legata la faida ‘ndrangheta, l’indagine sulle infiltrazioni mafiose per i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria, gli arresti dell’operazione «Overland New» sui traffici di droga e il lavoro sull’Operazione Crimine», che collegava le cosche calabresi alle ramificazioni nel nord Italia. Silipo ha poi diretto la Squadra mobile di Torino e dal 2015 quella di Roma, prima di passare alla Direzione centrale della polizia criminale.

Trombadore, dalla prossima settimana dunque andrà a Ragusa al posto di Pinuccia Agnello, trasferita a Caltanissetta. Era arrivato a Macerata a dicembre del 2020. Cinquantotto anni, originario di Modica, ha alle spalle 34 anni di servizio, di cui 20 nelle articolazioni territoriali e 10 al Dipartimento di pubblica sicurezza, occupandosi sia di ordine pubblico, sia di antiterrorismo che di gestione di grandi eventi. E’ in polizia dal 1989 e ha svolto numerosi incarichi. A 27 anni, all’indomani della strage di Capaci, fu inviato al centro interprovinciale criminalpol “Sicilia Occidentale di Palermo” per svolgere attività info-investigative connesse sia all’uccisione del giudice Giovanni Falcone sia della successiva strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino.