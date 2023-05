di Michele Carbonari

Il micidiale uno due dei bomber Piccolini e Vrioni regalano la salvezza diretta all’Esanatoglia e condannano alla retrocessione il Sarnano, caduto nella tana del Cska Corridonia ultimo e già in Seconda sotto i colpi di Salvucci (doppietta).

È questo il verdetto dell’ultima giornata nel girone C di Prima categoria. La squadra di Ortolani batte 2 a 1 in casa la capolista Elpidiense Cascinare (gia promossa in Promozione) e nonostante il quint’ultimo posto non disputerà i playout grazie ai 15 punti di vantaggio sulla formazione di Pambianchi, costretta alla resa. L’unico spareggio che si giocherà è quello fra Cingolana e Montecosaro, fra due settimane. I biancorossi di Canonici dividono la posta in palio a Pollenza contro il Montemilone (2-2). Ospiti due volte in vantaggio prima con Tittarelli (tiro all’incrocio) e poi con Moretti (di testa), ripresi prima da Carboni (in mischia) e poi da Bartolini (rigore).

Il giovane team di Diamanti, invece, supera di fronte al proprio pubblico la Settempeda (non basta la punizione all’incrocio di Verdolini) trascinata dagli attaccanti Camerlengo (tap in) e Santagata (rasoterra a fil di palo). Ai playoff, invece, i biancorossi di Mancini se la vedranno con l’Appignanese, che pareggia 1 a 1 contro la Folgore Castelraimondo: nella ripresa Bisbocci (dal limite) risponde a Nicola Gagliardini (tirocross). Chi vincerà lo spareggio affronterà nel turno successivo il Camerino, che chiude la regolar season con la sconfitta interna al cospetto della Vigor Montecosaro, trascinata da Biondi (penalty) e Lovascio, vano il momentaneo pareggio locale di Aquilanti (rigore).

Chiudono in bellezza Caldarola ed Elfa Tolentino. La squadra di Ceresani cala il tris all’Urbis Salvia, che apre e chiude le marcature con Ciamarra (di testa) e Curzi (scambio con Cullhaj), nel mezzo il penalty di Ajradinoski e la doppietta dell’ex Buresta (rigore e contropiede). Un guizzo del biancoazzurro Zuffati nella ripresa, imbeccato dalla punizione di Pizzo, stende in trasferta il Portorecanati (entrambe le formazioni restano in dieci nel primo tempo).

La top 11 (3-4-3): Staffolani (Urbis Salvia); Carbonari (Appignanese), Zuffati (Elfa Tolentino), Colonnelli (Camerino); Tittarelli (Cingolana), S. Lori (Folgore Castelraimondo), Magrini (Montemilone Pollenza), Lovascio (Vigor Montecosaro); Camerlengo (Montecosaro), Salvucci (Cska Corridonia), Buresta (Caldarola). All.: Ortolani (Esanatoglia).

Il personaggio della settimana: Angelo Ortolani (Esanatoglia). Il navigato allenatore risolleva una squadra in crisi di risultati e in dodici partite coglie quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, raggiungendo una sofferta e incredibile salvezza diretta. Per la prima volta la società biancoazzurra disputerà due volte consecutivamente il campionato di Prima categoria.

PRIMA CATEGORIA C (15° giornata di ritorno):

Appignanese – Folgore Castelraimondo 1-1

Caldarola – Urbis Salvia 3-2

Camerino – Vigor Montecosaro 1-2

Cska Corridonia – Sarnano 2-1

Esanatoglia – Elpidiense Cascinare 2-1

Montecosaro – Settempeda 2-1

Montemilone Pollenza – Cingolana 2-2

Portorecanati – Elfa Tolentino 0-2

CLASSIFICA: Elpidiense Cascinare 70, Camerino 61, Settempeda 57, Appignanese 53, Vigor Montecosaro 48, Folgore Castelraimondo 46, Portorecanati 41, Montemilone Pollenza 39, Elfa Tolentino 38, Caldarola 37, Urbis Salvia 36, Esanatoglia 35, Cingolana 31, Montecosaro 28, Sarnano 20, Cska Corridonia 18.