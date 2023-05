ANNUNCI di Open Job Metis, Agenzia Generali Macerata, Confindustria e Centro per l'impiego di Tolentino

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo è alla ricerca, per il potenziamento dell’area Ambiente e Sicurezza, di un tecnico da inserire nella divisione. La sede di lavoro è a Recanati.

Il tecnico lavorerà su diversi livelli di autonomia nello svolgimento delle attività di assistenza e consulenza alle imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, si occuperà di eseguire sopralluoghi in azienda, di redigere documenti di valutazione dei rischi e di valutazioni fonometrica e vibrazione (con rilievi strumentali) e dell’elaborazione POS. Inoltre, eseguirà docenze per corsi di formazione attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e studi delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro. È richiesto il titolo di laurea in discipline tecniche, quali: ingegneria civile ed ambientale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e lauree scientifiche che dimostrino una preparazione nozionistica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono inoltre richieste buone conoscenze ed uso del sistema operativo Windows – Office365 e il possesso della patente di tipo B con possibilità di spostamenti con mezzo personale (sono previste trasferte nel territorio provinciale). Quindi, il candidato dovrà avere esperienza pregressa nel settore. Si offre un contratto a tempo determinato, con possibilità di rinnovo (orario di lavoro, full time).

È possibile inviare il proprio curriculum a [email protected]. Nell’oggetto della mail va riportato il codice 01/2023_SIC.

***

Openjobmetis S.p.A. ricerca e seleziona diverse figure nell’ambito della produzione, per un’importante azienda con sede a Recanati. I profili richiesti sono: magazzinieri, carrellisti, addetti alle macchine, addetti allo stampaggio e addetti all’imballaggio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe. Orario di lavoro su turni. Per informazioni e candidature scrivere a [email protected]

***

L’agenzia Generali a Macerata cerca due profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito marketing e digitale. Si offre uno stage retribuito di 1.000 euro al mese per 12 mesi, rinnovabili.

L’agenzia cerca anche recruiter con esperienza o studi relativi da inserire nel nostro organico nell’ufficio di ricerca e gestione delle risorse umane. La figura lavorerà in team con il responsabile commerciale e avrà il compito di gestire la ricerca e la gestione del personale.

Per queste due offerte inviare il curriculum vitae alla mail [email protected] all’attenzione di Michele oppure chiamare il numero 392 4739747 per un appuntamento.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nel settore edile/metalmeccanico un/a saldatore (cod. annuncio Conf 389) per il taglio, la lavorazione, la puntature e la saldatura del ferro. Sono richiesti almeno 5 anni di esperienza nel settore. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda settore edile/metalmeccanico un/a Project manager (cod. annuncio Conf 390) in qualità di responsabile dei contratti che gli saranno trasferiti. La risorsa si occuperà dello sviluppo del progetto esecutivo, seguirà l’avanzamento dei lavori, gestirà le squadre coinvolte e intratterrà rapporti con il cliente. Inoltre, sarà responsabile di cantiere, del collaudo finale dell’opera e della redazione dei computi metrici finali. Sono richieste: padronanza della lingua inglese, competenze in acustica e trasmittanza termica, conoscenza dei software AutoCAD, Primus e FP-Pro. Titoli richiesti: Diploma di Istituto Tecnico o Istituto Industriale per Geometri o Laurea in Ingegneria Edile o Architettura e affini. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca infine per azienda che opera nel settore edile/metalmeccanico un/a operaio/a (cod. annuncio Conf 391) per la posa in opera di serramenti, facciate, strutture in acciaio e lavori edili in genere. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino

Azienda settore cartario/cartotecnico cerca un manutentore elettrico/elettronico con almeno un anno di esperienza nel ruolo ed età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12646

Azienda settore terziario cerca un/a diplomato/laureato/a in chimica. Sede di lavoro: Monte San Giusto. Rif.: 12645

Azienda settore commercio cerca un/a addetto/a alla logistica esperto/a e un/a impiegato/a ufficio acquisti esperto/a. Sede di lavoro: Civitanova. Rif.: 12644

Impresa turistica cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12641

Azienda settore alimentare cerca un addetto alle produzioni casearie. Sede di lavoro: Belforte del Chienti. Rif.: 12640

Azienda settore alimentare cerca: un/a macellaio/a addetto/a alla produzione del norcino esperto/a e un/a ragioniere/a esperto/a. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12638

Agriturismo cerca un/a cameriere/a di sala/ai piani e addetto/a alla reception. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12637

Azienda gomma/plastica cerca un addetto al taglio pannelli in legno esperto e/o un apprendista con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 12636

Azienda settore commercio cerca un autista con patenti C/E+CQC. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12635

Azienda riciclo rifiuti cerca: un manovale generico, un escavatorista, un meccanico di officina. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12634

Impresa edile cerca un manovale anche prima esperienza. Sede di lavoro: Urbisaglia. Rif.: 12633

Azienda settore infissi cerca un installatore di infissi e addetto alla stesura di preventivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12632

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).