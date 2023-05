ECONOMIA - Assemblea dei soci della "Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano". Rafforzata la vicinanza all’economia del territorio (impieghi lordi per 360 milioni prevalentemente a piccole aziende e famiglie), sostegno ai giovani (200mila euro di finanziamenti concessi agli studenti), e migliora anche la raccolta diretta e indiretta (più 6,3%)

Il dato consuntivo premia la Bcc di Recanati e Colmurano che, dopo gli ottimi risultati registrati lo scorso anno, chiude il bilancio di esercizio 2022 con un utile lordo di 7,158 milioni di euro, «il miglior risultato conseguito dalla banca nei suoi 70 anni di attività, celebrati proprio nel 2022» dice l’istituto.



I dati «di una banca in ottima salute» sono stati presentati durante l’assemblea dei soci che si è svolta oggi a Recanati. Oltre all’approvazione del bilancio di esercizio 2022, c’è stata la riconferma del cda della banca, «segno evidente di una piena sintonia tra compagine sociale e governance – dice la Bcc -, fondamentale per il consolidamento e la crescita dell’istituto.

Un risultato straordinario che rappresenta un’importante garanzia per il territorio, specie in un contesto di mercato complesso quale quello attuale, fortemente condizionato dal conflitto in Ucraina, dalla crisi energetica e dalla spinta inflazionistica.

Fare utili per una banca di Credito cooperativo significa infatti aumentare l’affidabilità e quindi la sicurezza dei risparmi della clientela, ma soprattutto aumentare il patrimonio e quindi le opportunità per sostenere e far crescere l’economia della comunità».

La Bcc di Recanati e Colmurano ha rafforzato la vicinanza all’economia territoriale come documentano gli impieghi lordi alla clientela che ammontano a circa 360 milioni di euro (+3,41% rispetto al 2021), destinati prevalentemente alle piccole e medie imprese ed alle famiglie.

«Non è mancato inoltre il sostegno ai giovani, come testimonia il grande successo ottenuto dai prestiti universitari, con oltre 200 mila euro di finanziamenti concessi ai giovani studenti.

All’aumento degli impieghi si è accompagnato un netto miglioramento della qualità del credito, con un Npl Ratio pari a 3,78% (6,11% nel 2021) e dei crediti “in bonis” che ammontano ad oltre 350 milioni di euro, segnando un +4% rispetto all’anno precedente.

Si conferma la positiva politica di gestione dei crediti deteriorati, processo già avviato dalla banca negli scorsi anni, diminuiti di circa il 37,15% rispetto al 2021. Nel corso dell’ultimo anno la Bcc di Recanati e Colmurano ha ulteriormente rafforzato la propria solidità patrimoniale con il Cet1 Ratio (indicatore della solidità di una banca secondo i parametri Bce) che segna una crescita del 18,95% rispetto all’esercizio precedente ed il Total Capital ratio che sale del 22,3% rispetto al 2021, indici di solidità ampiamente superiori rispetto ai limiti regolamentari».

La banca sottolina che sono migliorati «in modo significativo» rispetto al 2021 anche il margine di interesse (+34,8%) ed il margine da servizi, (+3,3%) e, nonostante l’andamento instabile dei mercati, la raccolta totale diretta e indiretta, segna un +6,3% rispetto all’esercizio 2021, sfiorando quota 835 milioni di euro a conferma della grande fiducia della clientela nei riguardi dell’istituto.

«Una performance eccellente – prosegue l’istituto – in tutti gli obiettivi programmati per l’anno 2022, documentata anche dal riconoscimento speciale ottenuto dalla Bcc di Recanati e Colmurano, che si è classificata al terzo posto, a livello nazionale (tra le Banche Medie del Gruppo Bcc Iccrea) nella speciale classifica dell’Iccrea che valuta i volumi realizzati con il gruppo.

Il forte segnale di solidità e stabilità, la capacità di coniugare l’efficienza operativa con la centralità del cliente, anche in contesti difficili come l’attuale congiuntura economica, consente alla Bcc di Recanati e Colmurano di guardare al futuro in maniera serena e proattiva, accettando le sfide della modernità e della digitalizzazione per offrire nuove opportunità, rispondere alle mutevoli necessità di soci e clienti, con l’obiettivo di creare sempre più valore nel territorio in un’ottica di socialità, mutualità, localismo e cooperazione.

I traguardi di questo percorso virtuoso ed evolutivo intrapreso dalla Bcc negli ultimi anni sono frutto della lungimiranza del cda che d’intesa con la direzione e supportato dalla insostituibile professionalità dei dipendenti e dalla presenza costante della Capogruppo Iccrea, ha prodotto un gioco di squadra a vantaggio della comunità e dei suoi attori.

Un gruppo che condivide un obiettivo comune può raggiungere risultati inaspettati ma mai impossibili. È proprio nello spirito di appartenenza che si racchiude il segreto dei 70 anni di attività celebrati nel 2022 dalla Bcc Recanati e Colmurano; anni di crescita durante i quali la Banca è diventata un punto di riferimento nel territorio, come cooperativa al servizio dei soci e come azienda di credito al servizio di famiglie e imprese».