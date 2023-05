EVENTI - In "scena" Musicultura e Macerata Racconta ma non mancano gli appuntamenti teatrali per grandi e piccini. Il by night tra aperture e chiusure

di Stefano Fabrizi

Un weekend dal 5 al 7 maggio tra concerti di classica e leggera. E poi teatro per grandi e piccini e manifestazioni di ogni tipo

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 5 MAGGIO

Macerata – Proseguiranno per tutto il fine settimana gli appuntamenti del festival letterario Macerata Racconta. Il calendario delle iniziative

Recanati – Seconda serata al Teatro Persiani di Recanati di presentazione degli altri otto finalisti (su 16) di Musicultura23. Gli ospiti sono Mafalda Minnozzi e Dente. Inizio ore 20:30. Info: www.musicultura.it.

Altidona – Alle 21,15 per Malibran Jazz – Giovani Interpreti, salirà sul palco della Sala Colonna dell’Accademia Malibran il PJE Pergolesi Jazz Ensemble, cinque brillanti e giovani musicisti italiani che si stanno formando al Conservatorio Statale di Musica Pergolesi di Fermo.

Jesi – Prosegue la Stagione Concertistica “Linfa”, la rassegna promossa dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi. Alle 21 alla Cattedrale di San Settimio di Jesi è in programma il concerto d’organo di Saverio Santoni (ingresso gratuito).

Mombaroccio – Teatri d’Autore fa tappa al Teatro Comunale di Mombaroccio alle 21:15 con lo spettacolo Un pezzo meraviglioso di creato, breve viaggio sentimentale in terra marchigiana con Lucia Ferrati e Monica Micheli all’arpa. Indo: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected]

Marotta – Appena avviato il Tour 2023, dopo le date di Ancona e Parma, i Musaico si presentano in casa per un live d’eccezione. Alle 21 infatti la band degli autori dei Nomadi Marco Petrucci e Francesco Ferrandi sarà di scena al Macinato Grezzo di Marotta, in via Litoranea 282 per un concerto da non perdere. Per info e prenotazioni 348/2656563

Fabriano, Jesi, Fermo, Macerata – Concerto di chiusura della stagione sinfonica della Form. Quattro appuntamenti da venerdì 5 a martedì 9 maggio con Il mondo del musical, in collaborazione con Associazione Spazio Musica – Ancona Jazz Festival. Si parte il 5 maggio dal Teatro Gentile di Fabriano, quindi sabato 6 al Pergolesi di Jesi, domenica 7 al Teatro dell’Aquila di Fermo per concludere martedì 9 maggio al Lauro Rossi di Macerata; tutti i concerti sono alle ore 21. Info: FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana Tel. 071 206168 | [email protected]

Morro d’Alba – “Facciamolo circolare” è l’invito che lancia il GreenLoop Festival, l’evento che fa incontrare l’arte e l’ambiente per riflettere sull’economia circolare. Giunto alla terza edizione, il Festival, in programma a Morro d’Alba dal 5 al 7 maggio con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale. In totale tredici appuntamenti in tre giorni che offrono spettacoli, laboratori, flash mob, aperitivi letterari e tavole rotonde.

Ancona – Debutta alle 18 al Teatrino del Piano di Ancona la nuova produzione del Teatro del Canguro Hänsel & Gretel – favola da tavola con Natascia Zanni, oggetti di scena Nicoletta Briganti, tecnico Lorella Rinaldi, testo di Adriana Zamboni e Lucio Diana, regia di Adriana Zamboni. Info: https://www.marcheteatro.it/hansel-gretel/

Pesaro – Manfred di Maria Alterno e Richard Pareschi giunge in scena alle 21 alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro per TeatrOltre. La performance è sconsigliata ai minori di 14 anni. Lo spettacolo è in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips (0721 34121 – 340 8930362) e circuito vivaticket anche on line.

Pesaro – L’Orchestra Sinfonica G. Rossini organizza la propria attività di formazione in un modo più unico che raro: ne è un esempio concreto il periodo che va dal 4 al 6 maggio 2023, in cui al Teatro Sperimentale di Pesaro alle ore 21 andrà in scena una sorta di “Festival giovane”, declinato tra un musical e la finale di un concorso internazionale, tra audizioni e rappresentazioni al pubblico.

Jesi – Dal 5 al 7 maggio, alle Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi, torna “MusicaSemplice”, incontri per conoscere gli elementi della musica, alla sua terza edizione. Gratuita e rivolta a tutti (ma i posti disponibili sono già esauriti), l’iniziativa della Fondazione Pergolesi Spontini vede protagonista Cristian Carrara, compositore e direttore artistico dell’ente.

Senigallia – Appuntamento speciale al Cinema Gabbiano di Senigallia, dove alle 21:15 sarà presentato il film Amate sponde con la presenza in sala del regista Egidio Eronico. Si tratta di una straordinaria ricognizione sul Paese Italia. Info: www.cinemagabbiano.it

APPUNTAMENTI DI SABATO 6 MAGGIO

Civitanova – Il Civita Jazz Festival si appresta al suo ultimo appuntamento per la primavera 2023. Le conclusioni sono affidate (alle 21.15 al teatro Annibal Caro) a Daniele di Bonaventura, con Ilaria Pilar Patassini & Band Union. Info: 0733-812936 – www.tdic.it – [email protected]

Macerata – Al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza questa settimana si suona di sabato e di domenica. Sabato alle 21 arrivano i Voodoo Child, un trio che viene dalle Marche Nord, che cerca di far rivivere le magiche atmosfere degli anni ’60-’70 e domenica alle 18:30, Michele Serrani, cantautore anconetano, presenterà, in uno spettacolo live,il suo nuovo lavoro discografico:”La mia età”.

Matelica – Buonasera Marche Show, il “Talk” itinerante della nostra regione targato Filodiffusione di Paolo Filippetti, arriva a Matelica sabato 6 maggio alle ore 21 per una puntata interamente dedicata al territorio , come sempre condotta da Maurizio Socci e voluta fortemente dall’amministrazione comunale. Tante le testimonianze per una serata che come spesso con il Buonasera Marche Show, mescola informazione a sorrisi.

Ancona – Notre Dame de Paris e Roberto Giacobbo ad Ancona per una serata speciale: finanziare borse di sudio per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Ingresso ad offerta a partire da 15 euro. Appuntamento alle 21 al Ridotto delle Muse di Ancona

Mondavio – Teatri d’Autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino fa tappa sabato 6 maggio al Teatro Apollo di Mondavio con lo spettacolo Cattivi Bambini di e con Nicholas Ciuferri. Inizio spettacolo ore 21.15. Info: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053.

Corinaldo – “Motomatte”, il Motoraduno Nazionale Femminile organizzato nella giornata del 6 e 7 maggio a Corinaldo in piazzale Bucci, durante la giornata internazionale della motociclista donna. Ospite la motoblogger Cromilla.

Chiaravalle – Lo scorso anno sono stati celebrati i 70 anni dalla morte di Maria Montessori con il festival “Cosmi – Costruire mondi con l’immaginazione”. Per celebrare il 71° anniversario della morte di Maria Montessori, alle 18 si terrà un’apertura speciale di Casa Montessori Chiaravalle in cui verrà esposta, in versione originale, la lettera inedita da lei scritta a Guido Molinelli. Alle 21, al Teatro Comunale Valle, andrà in scena lo spettacolo “L’educazione cosmica – L’India di Maria Montessori”.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 7 MAGGIO

Civitanova – Civitanova all’Opera presenta la sua edizione 2023 e lo fa con un’anteprima in programma alle 17.30 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. A salire sul palco ci saranno il soprano Francesca Carli e il tenore Enrico Giovagnoli, che insieme formano Opera Pop che saranno accompagnati al pianoforte da Mario Mariani e dalla fisarmonica di Danilo Di Paolonicola. Parteciperà la sand artist Paola Saracini.

Tolentino – Alle 17, debutta al teatro Vaccaj di Tolentino “Il trattamento Ridarelli”, ultimo spettacolo di “A teatro con mamma e papà”, la rassegna di Rancia VerdeBlu dedicata al teatro per bambini e ragazzi. Lo spettacolo è prodotto da Matàz teatro, compagnia teatrale padovana che si occupa di produzione spettacoli, formazione a diversi livelli, progetti territoriali e gestione di spazi teatrali. Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – [email protected]

Monte San Martino – A Monte San Martino nell’ambito della rassegna Riverberi di RisorgiMarche il concerto di Javier Girotto alla Chiesa Madonna delle Grazie (ore 18:30).

Fermo – Concerto di chiusura della stagione sinfonica della Form, la colonna sonora delle Marche. Appuntamento, in collaborazione con la Città di Fermo e l’Associazione Spazio Musica – Ancona Jazz Festival, alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo.

Il by night nelle Marche all’insegna dei Closing Party. Ma anche aperture e feste. C’è dj Oyadi alla Serra di Civitanova

Gli appuntamenti di venerdì 5 maggio

Alla Serra di Civitanova ultimo weekend della stagione. Si parte dalla cena spettacolo con Dodo. Dopocena Guest dj Oyadi, talentuosa dj consigliata nientemeno che da Albertino. Fu proprio lei nel 2016 nella piazza centrale di Civitanova a riscaldare il pubblico in occasione del memorabile DeeJay Time in Tour. Mamma nigeriana da cui ha assorbito la cultura musicale afro e padre marchigiano, grande appassionato di jazz e funky. Ideale culla per coltivare l’innata propensione alla musica mixata. In consolle renderà omaggio, attraverso un mashup, alle hit del duemila. Resident dj: Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J e Aldo Ascani.

Aperti il Nyx Club di Ancona con la cena spettacolo di Radio Arancia Network (si balla anche domani) e il Sottovento di Numana che sarà “on line” anche domani e domenica.

Gli appuntamenti di sabato 6 maggio

Inaugura effettivamente la sua stagione, dopo il meteo avverso dello scorso weekend, la Terrazza di San Benedetto del Tronto: “Never Stop Dreaming” Performance dj Gorilla, Mat dj.

Aperti il Brahma di Civitanova, il Mamamia di Senigallia, il Jonathan San Benedetto del Tronto e il Crunch sempre di San Benedetto.

All’insegna dei Closing Party il Donoma Club di Civitanova, il Miami Club di Monsano, il Miù di Marotta Winter, e la Discoteca Luxury di Porto San Giorgio.

