ARMA - L'uomo ha avuto l'incidente a Corridonia. La Compagnia di Macerata ha denunciato altre 4 persone per guida in stato di ebbrezza. A Pollenza nei guai un uomo che guidava con patente falsa. Nel centro del capoluogo un uomo multato perché scoperto a urinare in strada

Perde il controllo dell’auto, esce di strada e resta ferito: finisce con 15 giorni di prognosi e la patente ritirata per guida sotto effetto di cannabinoidi e cocaina e di alcol (1,50 grammi per litro) L’incidente è avvenuto a Corridonai, sulla provinciale 485. L’uomo è stato inoltre denunciato dai carabinieri, intervenuti sul posto per gli accertamenti. I militari della Compagnia di Macerata, diretta dal colonnello Giorgio Picchiotti, nel corso dell’ultima settimana hanno svolto controlli su strade, nei locali, alla stazione di Macerata, ai Giardini Diaz, in corso Cavour e corso Cairoli. In campo numerose pattuglie: controllati 270 tra obiettivi sensibili, locali notturni, esercizi pubblici e luoghi di aggregazione, 150 veicoli, tra auto e moto, 370 persone identificate e 42 persone sottoposte a misure di sicurezza. Lungo le strade sono stati numerosi gli automobilisti sottoposti ad accertamento con l’alcoltest. Sedici le multe per varie violazioni con il ritiro di una patente di guida, di un documento di circolazione ed il fermo amministrativo di un veicolo. Inoltre in centro è stata multata di 102 euro una persona trovata a urinare.

Quattro le persone denunciate dai militari del Nucleo radiomobile di Macerata, per guida in stato di ebbrezza a cui se ne aggiunge una quinta, quella dell’incidente di Corridonia, che deve rispondere di guida sotto effetto di droga. A tutte è stata ritirata la patente, a due è stato anche sequestrato il veicolo (avevano un tasso di 1,69 grammi per litro e di 1,90 grammi per litro, a fronte di un limite di 0,5 grammi per litro). Ad un altro automobilista è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza (aveva un tasso alcolico di 0,79). Un’altra persona è stata segnalata perché trovata in possesso di 0,95 grammi di hashish mentre era alla guida di un’auto, in via Garibaldi, ritiro patente.

C’è poi chi, a Pollenza, è stato fermato dai militari della locale stazione e la patente manco ce l’aveva, perché revocata. In compenso ha esibito una patente spagnola, valida, ma falsa. È finita con la denuncia per falsità materiale commessa da privato.