MACERATA - La ragazza aveva 24 anni, abruzzese, frequentava l'università. A trovarla una coinquilina che ha chiamato i soccorsi. Da chiarire le cause del decesso, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza

di Gianluca Ginella

Studentessa universitaria trovata morta nella vasca da bagno, la tragedia si è consumata questo pomeriggio a Macerata. La giovane, 24enne, nata a Lanciano, viveva insieme ad altre ragazze in via Severini ed è in quella casa che è stata trovata morta, verso le 18 di oggi. Immediati i soccorsi ma non c’era nulla da fare. Ora spazio alle indagini per chiarire cosa sia successo, escluso comunque dagli inquirenti che si sia trattato di una morte violenta.

A documentare la tragedia di via Severini, dove si è spezzata questo pomeriggio la vita di una ragazza di 24 anni, venuta a Macerata dall’Abruzzo per studiare all’università, ci sono due auto dei carabinieri che lampeggiano sotto la pioggia e l’automedica, sull’altro lato della strada, anche questa con le sirene accese. Nient’altro sulla via, se non pochi passanti con l’ombrello, molto silenzio e una pioggia fine e incessante.

Eppure al civico 19 intorno alle 18 è successo qualcosa. Si tratta di un palazzo con oltre venti appartamenti, molti occupati da studenti universitari. All’ultimo piano vivono alcune studentesse.

Una di loro è stata trovata morta nella vasca da bagno, che era piena d’acqua, da una delle coinquiline che subito ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118, e sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Macerata quando si è capito che c’era una persona morta. Dopo un sopralluogo con il colonnello Giorgio Picchiotti, sul posto sono arrivati i militari del Reparto operativo per le indagini scientifiche di prassi. Ultimo piano blindato durante gli accertamenti dei militari all’interno dell’appartamento dove è morta la studentessa. Al momento gli inquirenti escludono la morte violenta, ma resta da chiarire cosa abbia stroncato, così all’improvviso, la vita di una ragazza di soli 24 anni.

(servizio in aggiornamento)