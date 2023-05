MACERATA - L'assemblea dei soci ha visto il commosso saluto della presidente uscente il cui mandato scade il 5 maggio. Per la successione circolano i nomi dell'imprenditore recanatese e dell'attuale vice presidente

di Luca Patrassi

Non che possano spegnersi i riflettori su di lei, Rosaria Del Balzo Ruiti resta comunque in luce e dunque anche gli imminenti titoli di coda sugli otto anni vissuti alla presidenza della Fondazione Carima non cambieranno il suo ruolo da protagonista. Nei giorni scorsi, negli spazi della sala verde della Fondazione Giustiniani Bandini dell’Abbadia di Fiastra, si è svolta l’assemblea dei soci della Fondazione Carima: approvazione del bilancio e comunicazione della presidente che ha appunto salutato i presenti, non senza una punta (anche due) di commozione.

Il prossimo 5 maggio scade il mandato del Consiglio di amministrazione, e dei suoi vertici, e così nei prossimi giorni, come da regolamento, il Comitato di indirizzo valuterà le proposte e nominerà il cda che resterà in carica per i prossimi quattro anni. Rosaria Del Balzo Ruiti era stata eletta per la prima volta presidente della Carima nel maggio del 2015, il primo mandato dopo la vicenda della ex Banca Marche che – nel silenzio spettrale dei tanti che tutti i giorni intervengono su tutto – ha devastato l’economia delle Marche (e gli introiti Carima in qualità di azionista). Oggi Del Balzo Ruiti saluta dal ponte di comando della Fondazione Carima dove ha operato appunto per otto anni, resta al vertice della Croce Rossa provinciale e magari la rivedremo a breve scadenza in altri ruoli.

Intanto è partito il toto candidato per la presidenza. Il primo nome che circola è quello di un imprenditore agricolo civitanovese, il conte Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi. Un nome nel solco della continuità con la precedente gestione della Carima visto che si tratta dell’attuale vice-presidente e dunque ben visto anche da quel Cda del quale fa parte – tra gli altri – l’ex segretario generale di Carima ed ex direttore di Confindustria Macerata Renzo Borroni.

Nella quiete dell’Abbadia di Fiastra i rumors segnalano un altro possibile contendente che sarebbe il presidente della Recanatese (e imprenditore) Adolfo Guzzini. Si dice anche che l’imprenditore recanatese sia alla ricerca di “benedizioni” per l’incarico.

Dal prossimo cinque maggio si aprirà la fase elettorale in Carima, a breve termine appunto il Comitato di indirizzo procederà alla nomina dei consiglieri di amministrazione (da un minimo di cinque a un massimo di sette). Poi il Cda eleggerà il successore di Rosaria Del Balzo Ruiti: se la Del Balzo Ruiti è stata la prima donna presidente, Sabatucci potrebbe essere il primo conte presidente. Ritorno al futuro.