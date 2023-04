MACERATA - I lavori sono stati completati ieri sera. Il vescovo Marconi: «E' stata fondamentale la collaborazione di tutti così come la qualificata competenza di ognuno»

E’ terminata ieri pomeriggio l’installazione delle due statue di padre Matteo Ricci e di Paolo Xu sulla facciata della Cattedrale di San Giovanni a Macerata. Lo rende noto il Cancelliere della Diocesi di Macerata. Le statue sono state donate dalle comunità cattoliche cinesi.

«Con questa attività giunge finalmente a compimento la fabbrica di San Giovanni, avviata il 12 marzo 1600 dal cardinale Ottavio Bandini. Il vescovo Nazzareno, col cuore colmo di letizia, col solo desiderio di magnificare il nome del Signore e di contribuire alla edificazione del corpo ecclesiale, conferma i suoi sentimenti di stima e di gratitudine per quanti a vario titolo e livello hanno collaborato al buon esito dell’opera: gli uffici di Curia, i professionisti della Direzione lavori Michele Schiavoni, Henry Gullini e Aldo Tuzio; le imprese del Rti Edil 93 Srl – Eures Arte Srl – Eredi Paci Gerardo Srl; lo studio tecnico 4D Service».

In particolare la Diocesi ringrazia la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, e la Città di Macerata con i loro settori, servizi e uffici di competenza. «Ancora una volta – ha dichiarato il vescovo Marconi – si è dimostrato vincente il lavoro di squadra. È stata importante la reale collaborazione di tutti così come la qualificata competenza di ciascuno. Grazie a tutti».