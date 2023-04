“Primaver’arte 2”, inaugurata la mostra

CORRIDONIA - Promossa dal Crazi Ets con il patrocinio del Comune e curata da Mario Migliorelli e Gabriella Cesca, vede esposte le opere di Riccardo Garbuglia, Angela Valentini, Elena Buran Art e sarà aperta fino al primo di maggio negli spazi adiacenti la chiesa della Sacra Famiglia

Inaugurata la 12esima edizione della mostra “Primaver’arte 2”, promossa dal Crazi Ets con il patrocinio del Comune di Corridonia e curata da Mario Migliorelli e Gabriella Cesca.

Quest’anno la mostra, allestita come consuetudine negli spazi espositivi adiacenti la chiesa della Sacra Famiglia, vede esposte le opere di Riccardo Garbuglia, Angela Valentini, Elena Buran Art e sarà aperta fino al primo di maggio. «Un’intuizione molto bella quella di legare l’esposizione di opere d’arte all’interno dei festeggiamenti per la festa del lavoro curata dal Crazi – scrive l’assessore alla Cultura e alle Attività produttive Massimo Cesca -. Come amministrazione auspichiamo che l’iniziativa possa consolidarsi e crescere sempre di più, anche perché perfettamente in linea con l’idea di porre il mondo artigianale ed industriale di Corridonia al centro dei progetti di valorizzazione e promozione della città. Crediamo molto nell’interazione tra aziende, arte e cultura come strumento di rilancio della città».