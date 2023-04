EVENTI - Le iniziative musicali, nei teatri e nelle disco

di Stefano Fabrizi

Ancora un weekend carico di appuntamenti. In primo piano due live a Fermo e Ancona con Giorgia e Alice

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 28 APRILE

Macerata, Tolentino, Camerino – Tre giornate per celebrare e onorare la magia della musica Jazz che, sin dalla sua nascita, stimola il dialogo culturale tra i popoli. Da venerdì 28 a domenica 30, in tre comuni, Macerata, Tolentino e Camerino, oltre 20 musicisti e ben 7 appuntamenti per scoprire, ascoltare e, in alcuni casi, “gustare” il jazz in tavola grazie alla sinergia con i locali del territorio. Il programma completo

Ancona, Recanati – Il viaggio visionario nel mondo di oggi sulle tracce delle Vie dei Canti di Chatwin sono protagonisti nelle passeggiate venerdì 28 (ore 18.30) e sabato 29 aprile (ore 16.30 e 18.30) ad Ancona e domenica 30 aprile (ore 16.30) a Recanati con il progetto Walkabout/Promenade di Sonia Antinori curate da Bianca Ottaviani.

Fermo – Data zero per il nuovo tour di Giorgia al Teatro dell’Aquila di Fermo alle 21.

Ancona – Alle 21 il Teatro delle Muse ospita il live di Alice.

Fermo – Al via la prima edizione del Pergolesi Jazz Festival 2023, una novità assoluta per gli amanti del genere e non solo, in programma in Conservatorio presso l’auditorium Isaia Billè nei

giorni 28, 29 e 30 aprile 2023.

Porto San Giorgio – A Porto San Giorgio è tempo di “Street food Festival”, cibo e musica dal vivo dal 27 aprile al 1 maggio. Sabato sera in piazza Matteotti c’è Dj Fargetta.

Castelbellino, Chiaravalle, San Severino – Un concerto di grande suggestione poetica, fra il passato di Vivaldi e Mozart, un apocrifo di Rossini e la contemporaneità di Cristian Carrara. Il prossimo programma della Form si intitola Vivaldi-Rossini-Mozart e viene eseguito venerdì 28 aprile nella Sala Polivalente Margherita Hack di Castelbellino Stazione (ore 21), il giorno seguente al Teatro Valle di Chiaravalle (ore 21) in occasione delle celebrazioni in memoria del Maestro Tullio Giacconi, infine domenica 30 aprile al Feronia di San Severino Marche (ore 20.45).

Pesaro – Alle 21 al Teatro Sperimentale di Pesaro andrà in scena uno spettacolo con due parti distinte, ma accomunate, oltre che dal titolo scelto per la serata, dalla presenza del Corpo di ballo dei giovanissimi danzatori del Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico G. Marconi (Pesaro), dalle coreografie di Laura Mungherli, dalla voce dell’attrice Giulia Bellucci e dalla presenza dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretta dal Maestro Noris Borgogelli, che della compagine è direttore per la formazione del pubblico più giovane.

Pesaro – Quarto appuntamento, venerdì 28 aprile, alle ore 18.00, della rassegna Classici per un anno. Nel Salone dei Convegni di Palazzo Ciacchi (sede della Confindustria), Claudia Rondolini racconterà le Metamorfosi di Ovidio, con la collaborazione dai lettori Olimpia Bassi, Francesca Di Modugno, Roberto Minuz e Sara Santori delle Voci dei Libri APS.

APPUNTAMENTI DI SABATO 29 APRILE

Cingoli – Il 30 aprile si svolgerà la 25^ edizione della “9 Fossi”: gara ciclistica di Gran Fondo in Mountain Bike. Manifestazione sportiva ormai celebre a livello nazionale e impostasi nel circuito delle competizioni di settore. La manifestazione vedrà appuntamenti anche il 29 aprile e il 1° maggio.

Ancona – Ad Ancona tornano gli spettacoli itineranti di burattini. Si comincia alle Palombare, con “Palombare in festa” nella piazza del quartiere: alle 16.00 lo spettacolo dei burattini, animazione e trucca bimbi, e alle ore 19.00 in concerto di Veronica Key.

Fermo – Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dal ponte sabato 29 e domenica 30 aprile conclude la stagione di prosa del Teatro dell’Aquila di Fermo con l’interpretazione di Massimo Popolizio, indiscusso Maestro della scena che firma anche la regia.

Porto San Giorgio – Spettacoli e street food. Primo maggio di festa e mostre-mercato. Ma prima il Comune di Porto San Giorgio presenta “Bentornata primavera” e il 29 aprile c’è Dj Fargetta e il 30 aprile Mortimer Mc Grave in Piazza Matteotti alle 21.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 30 APRILE

Civitanova – Il comico e prestigiatore Andrea Paris arriva al teatro Conti di Civitanova per lo spettacolo “Apparis Scomparis” promosso dall’assessorato alla famiglia. L’evento è previsto alle 21,30 con ingresso gratuito con offerta libera e ha una finalità sociale: le offerte raccolte saranno devolute alle associazioni Odv, G.a.i.a. onlus e Omphalos.

Tolentino – “Tolentino Jazz” celebrerà l’International Jazz Day aderendo ai festeggiamenti che dal 2011 l’Unesco promuove in tutto il mondo insieme all’Herbie Hancock Institute of Jazz.

L’associazione parteciperà con due interessanti eventi ad ingresso libero, che avranno luogo a Palazzo Sangallo in Piazza della Libertà 18.

Sant’Elpidio a Mare – Domenica 30 aprile Sant’Elpidio a Mare festeggia la Giornata Internazionale del Jazz al Teatro Cicconi con il concerto Simone Zanchini Jazz Quartet in Casadei Secondo me. Insieme a Zanchini alla fisarmonica e all’elettronica investigano e interpretano la musica del grande compositore popolare romagnolo Stefano Bedetti al sax, Stefano Senni al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.

Cupramontana – Cupramontana ospita domenica 30 aprile dalla mattina al pomeriggio la 17° edizione del Torneo della Marca “Nella terra del Verdicchio”. Il Torneo della Marca è l’annuale gara di tiro con l’arco storico in cui si affronteranno più di duecento arcieri provenienti da tutta la regione. Info: https://torneodellamarca2023.weebly.com/

Sant’Angelo in Vado – Domenica 30 aprile alle ore 17 alla sala polivalente di Sant’Angelo in Vado per il teatro ragazzi va in scena Kuss, con Alberto Campagna Gigliola Tagliaferri e Simone Morotti

regia di Alex Gabellini. Kuss è stato selezionato nel 2017 per la vetrina di teatro ragazzi “Palla al centro” di Montegranaro (FM) e circuita per Amat Marche dal 2018.

Maggio scalpita e questo è l’ultimo fine settimana per il by night di aprile mentre c’è chi apre alle stelle.

Gli appuntamenti di venerdì 28 aprile.

Alla Serra di Civitanova guest dj Cristian Marchi punto di riferimento della scena house europea ed italiana da circa vent’anni. Aperto anche sabato e domenica. Aperti anche Sottovento di Numana, Nyx Club di Ancona

Gli appuntamenti di sabato 29 aprile

Ecco il primo locale che apre le porte all’estate. Si tratta della Terrazza di San Benedetto del Tronto: “Never Stop Dreaming” performance dj Gorilla, Mat dj. Domenica special guest dj’s Piero Pirupa e Marc Maya.

Al Donoma Club di Civitanova le Bad Dolls: Hellen e Oyadi. Performance: Vittoria Hyde. Show: Carol, Giulia. Supported by: Radio m2o. Domenica Goofy: guest Sofia Crisafulli.

Aperti anche Brahma di Civitanova, Random, Baia Imperiale di Gabicce (anche domenica), Miami Club di Monsano, Miù di Marotta, Discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza, Discoteca Luxury Porto San Giorgio e Jonathan San Benedetto del Tronto.

In collaborazione con marcheinfinite.com