TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - La squadra di Giorgio Micarelli non sbaglia un colpo fra le mura amiche e si porta a più cinque sugli inseguitori arancioneri, nello scorso weekend a riposo ma approdati all'ultimo atto della manifestazione: in caso di successo la promozione è d'ufficio

di Michele Carbonari

Nel turno di riposo dell’Helvia Recina inseguitrice la capolista Camerino Castelraimondo non fa sconti alla penultima in classifica Vis Civitanova, battuta con un sonoro 7 a 1.

Nella città ducale, nella undicesima giornata di ritorno del girone E di Terza categoria, i rossoblu ospiti tengono botta nel primo tempo quando Nicholas Mucci sigla il momentaneo pareggio con un gran tiro da fuori che si infila all’incrocio, rispondendo al vantaggio di Stefano Cesari (di testa), prima dell’intervallo il tiro dal limite di Pagnotta riporta avanti i locali, che nella ripresa fanno goleada: doppietta del capocannoniere del torneo Emiliano Micarelli (rigore e pallonetto), bis di Micucci (entrambi diagonali mancini) e incornata di Rossetti (sugli sviluppi di un corner). En plain in casa per la formazione di Giorgio Micarelli: 13 vittorie in altrettante gare.

Gli arancioneri, con una partita in meno, scivolano a meno cinque dalla vetta ma sognano la promozione anche tramite la Coppa Marche. Infatti, superano 4 a 2 la Vis Stella nella semifinale di ritorno gli uomini di mister Luzi accedono all’ultimo atto dove incontreranno la Santangiolese. Tutte le altre squadre pretendenti playoff tifano l’Helvia Recina in Coppa e Camerino Castelraimondo in campionato, a meno che la terza in classifica non riesca a restare sotto i 14 punti di distacco dagli arancioneri. Attualmente, con una partita in più, il Colbuccaro è al limite (12 lunghezze di ritardo). Fondamentale il successo interno nel derby contro il Corridonia Fc (vano il colpo di testa di Patrick Papasodaro, figlio di bomber Martino): decidono la sfida Christian Acciarresi (conclusione all’angolino) e Carletta (punizione).

Sempre per 2 a 1 la Corridoniense fa sua la sfida “Giovanile” con la Nicolò Ceselli. I locali mettono in cascina il bottino pieno nel primo tempo trascinati dai gol di Cavalieri (tap in) e di Principi (a giro dal limite). Agli ospiti non basta il momentaneo pareggio (tiro da fuori), di Ferracuti, che colpisce pure un palo, mentre Ciocchetti centra ben due traverse. A braccetto marcia anche la Stese, che cala il tris esterno alla Veregrense. Alle loro spalle sognano un piazzamento playoff Lorese e Abbadiense. I biancocelesti di Verdicchio mostrano la manita al Serralta, attualmente più staccata e nello scorso turno caduta sotto i colpi di Morganti, Aquino, Zerlenga, Carradori e Doga.

I gialloverdi di Soldini, invece, espugnano in rimonta Monte San Martino. Gli uomini di Bottoni passano in vantaggio nel primo tempo con il rasoterra di Luca Morichetti. Ad inizio ripresa il portiere Antolini respinge il rigore di Borghiani, che pareggia sulla ribattuta. In pieno recupero il tiro dal limite di Gianluca Clementoni si infila all’angolino e consente alla squadra di Santa Maria in Selva di superare in classifica la diretta avversaria. Ininfluente per i quartieri alti il match fra San Ginesio e Sforzacosta, vinto dai padroni di casa trascinati dal rigore di Meschini nella seconda frazione.

Nel girone D l’Union Picena pareggia 2 a 2 nella tana del Ponterosso e si assicura i playoff, ma allo stesso tempo rosicchia un punticino alla capolista Giovane Offagna (ora a meno tre). I giallorossi di mister Mogliani si portano sul doppio vantaggio grazie a Fontinovo (tap in sull’assist di tacco di Sampaolesi) e a Ramadori (lancio di Lauteri), poi la rimonta locale.

Il personaggio della settimana: Giorgio Micarelli (Camerino Castelraimondo). La differenza in classifica fra le due squadre esce alla distanza nel secondo tempo, al termine del quale matura l’ennesima goleada stagionale dell’attacco atomico da 84 reti. In più, in casa la sua squadra non fallisce un appuntamento in casa: 13 partite e altrettanti successi.