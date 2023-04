Accoltellato nel garage di casa:

denunciato il rapinatore,

era fuggito all’alt con la moto rubata

CIVITANOVA - Colpo messo a segno in via Donizetti: nei guai per rapina aggravata e lesioni personali un algerino, clandestino. Aveva ferito ad una mano il proprietario che l'aveva scoperto. La polizia lo ha fermato a Porto Sant'Elpidio. Pochi giorni prima, con un complice, aveva forzato un posto di blocco con il mezzo che era sparito il 23 marzo scorso

24 Aprile 2023 - Ore 13:30 - caricamento letture

LinkedIn Whatsapp Stampa Accoltella il proprietario di casa che lo aveva scoperto mentre rubava in garage: individuato e denunciato. Nei guai per rapina aggravata e lesioni un algerino, clandestino. L’uomo è stato rintracciato a Fermo dalla polizia. Tutto è nato dopo la rapina messa a Civitanova il 23 marzo scorso. Quella notte il proprietario di una casa in via Donizetti, una traversa del lungomare nord, si era accorto della presenza di un estraneo mentre rientrava a casa: la serranda del garage era aperta e un uomo con un cappuccio in testa stava rovistando con una torcia in mano. Il civitanovese, arrivato nel garage, ha ingaggiato una colluttazione con il malvivente e questo ha estratto un coltello tentando di colpirlo all’addome. Solo grazie alla prontezza di riflessi l’uomo è riuscito a parare il colpo con la mano ed è stato ferito in modo lieve sul palmo della mano. Il ladro era poi riuscito a fuggire, ma dal garage mancava la motocicletta ed una bicicletta probabilmente già portate via da un complice. Da qui è partita l’indagine della polizia. Pochi giorni dopo a Fermo, gli agenti hanno imposto l’alt ad una moto Yamaha Tenerè con due uomini a bordo. Ma i due sono fuggiti. Dal successivo controllo è emerso che la moto era proprio quella sparita da Civitanova, del valore di circa 12mila euro. Gli agenti della Squadra mobile hanno poi intercettato il passeggero della moto nella zona del cimitero di Porto Sant’Elpidio e questa volta sono riusciti a bloccarlo. Secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio lui, un algerino irregolare in Italiano, a mettere a segno la rapina di Civitanova. Così è scattata la denuncia. (redazione CM) Scopre il ladro e lo affronta, si prende una coltellata alla mano: rubate dal garage moto e bici

