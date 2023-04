CIVITANOVA - L'uomo è stato identificato dai carabinieri. A Porto Recanati due persone segnalate come consumatori di droga. Controlli sulle strade: 8 multe e oltre duemila euro di sanzioni

Ruba generi alimentari nel supermercato del Cuore Adriatico, poi nel tentativo di darsi alla fuga travolge l’addetto alla vigilanza intervenuto per fermarlo: denunciato per rapina impropria un operaio 40enne di Corridonia.

Il furto è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 19 quando l’uomo ha asportato dagli scaffali alcuni prodotti e poi è scappato. Ad accorgersi del furto l’addetto alla vigilanza che l’ha inseguito e nel tentativo di bloccarlo è stato travolto.

L’operaio ha ingaggiato una colluttazione e l’addetto alla security ha riportato alcune lesioni per le quali è stato soccorso dal personale del 118. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova, intervenuti poco dopo, hanno recuperato la refurtiva e denunciato il 40enne per rapina impropria aggravata. L’episodio è avvenuto mentre era in corso un servizio di controllo del territorio, sia a Civitanova che a Porto Recanati, da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che avevano il supporto dell’unità antidroga e antiesplosivi del Nucleo cinofili di Pesaro.

Nel primo pomeriggio all’Hotel House di Porto Recanati hanno denunciato un senegalese di 48 anni, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, per aver violato le prescrizioni imposte dal provvedimento. Segnalato inoltre in prefettura un bracciante agricolo nigeriano di 30 anni trovato in possesso di uno spinello contenente marijuana e un agente di commercio di Ancona sorpreso con una dose da 0,35 grammi di cocaina. A entrambi veniva contestata la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Durante tutto il servizio sono state eseguite diverse perquisizioni personali e locali: controllati complessivamente 32 autovetture, identificate più di 60 persone e accertate 8 violazioni al codice della strada, per 2.186 euro. Due i veicoli che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché privi dell’assicurazione.

(redazione CM)