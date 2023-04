TANTI GLI APPUNTAMENTI tra teatro, concerti e appuntamenti con i libri. Non manca il Tango. E per il by night la doppia data dei Coma Cose a Senigallia

di Stefano Fabrizi

Tanti appuntamenti nelle Marche tra teatro, danza, concerti e appuntamenti con i libri. Non manca il Tango. E per il by night la doppia data dei Coma Cose a Senigallia

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 21 APRILE

Macerata – Al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza venerdì sera alle 21 heavy metal con gli Hydra e i Crepuscolo, sabato alle 21 Pink Floyd Tribute con i Down South London e domenica pomeriggio dalle 18 riecheggeranno le canzoni di Janis Joplin, Patti Smith, Lou Reed e di Ivan Graziani, Gianna Nannini, Franco Battiato con i Moodoo Acustic.

Jesi – Per “Spop Festival”, due live al Teatro Pergolesi di Jesi sotto il segno della canzone d’autore: il doppio concerto di Talèa e Marta Tenaglia venerdì 21 aprile alle 21, e il doppio concerto di Edda e Paolo Fioretti domenica 23 aprile alle 21.

Chiaravalle – Al via la prima edizione del Festival Palabras de Tango a Chiaravalle dal 21 al 23 aprile. Tante iniziative. In cartellone un incontro con le scuole sulle resistenze italiana e argentina a confronto, un videocollegamento con le comunità latino-americane vicine al pensiero montessoriano e un concerto spettacolo con Giacomo Medici, Sarita Schena e il Quintetto d’archi dell’Orchestra sinfonica G. Rossini.

Ancona – Sarà presentato alle 18.30, alla Libreria La Feltrinelli di Ancona, in corso Garibaldi, l’ultimo lavoro editoriale della direttrice artistica di Popsophia e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna Lucrezia Ercoli, edito per Ponte alle Grazie. A condurre la conversazione con l’autrice la giornalista Rai Patrizia Ginobili responsabile della rubrica Scaffale dedicata ai libri.

Fano – L’ex magistrato di Mani Pulite Ilda Boccassini presenta il suo libro, La stanza n. 30. Cronache di una vita, edito da Feltrinelli, alla ex Chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano alle 17.30 insieme al giornalista Lionello Mancini, incontro organizzato dall’Università dei Saperi “Giulio Grimaldi”.

Osimo – La stagione del Teatro la Nuova Fenice di Osimo si chiude con Rocco Papaleo in “Coast to coast”. Info Amat 071/2072439, amatmarche.net. Inizio ore 21:15.

Cagli – La stagione realizzata al Teatro Comunale di Cagli da Comune e Istituzione Teatro e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche si chiude con il debutto in prima nazionale di “Fratellina” di Spiro Scimone e Francesco Sframeli che firma la regia. Informazioni: AMAT tel. 071/2072439. Inizio ore 21.

Fermo – Quinta edizione del Beer Days, il Festival della birra artigianale italiana. Appuntamento in Piazza del Popolo a Fermo da venerdì 21 a domenica 23 aprile (domenica aperti anche a pranzo). Spazio anche all’animazione e alla musica. In particolare, venerdì 21: Dj Roby scalderà la serata con i suoi mix e le sue hit della musica dance; sabato 22: Liberi di sognare – Vasco Rossi Tribute band, i grandi successi di Vasco Rossi, con un’energia e una passione che lascerà tutti senza fiato, domenica 23 aprile: 50 Celt – celtic rock, un mix esplosivo di suoni celtici e rock.

Fano – Alle 21, la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana torna ad esibirsi al Teatro della Fortuna di Fano con Romantik. Guiderà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana Alessandro Bonato. Al suo fianco si esibirà, per l’esecuzione del Concerto di Mendelssohn, il violinista Marco Rizzi, vincitore dei tre più prestigiosi concorsi violinistici al mondo.

Pesaro – Alle 21,30 al Teatro Sperimentale di Pesaro Le ferite del vento di Juan Carlos Rubio con Cochi Ponzoni, Matteo Taranto, regia Alessio Pizzech. Info: www.amatmarche.net

APPUNTAMENTI DI SABATO 22 APRILE

Treia – Serata di beneficenza per i malati oncologici a Treia, dove sabato (22 aprile) alle 21,15 al teatro comunale si esibiranno i “Sette in condotta” (Alessandra Coperchio voce; Alberto Brambatti voce; Michele Marozzi batteria; Fabio Luciani basso; Corrado Mariotti chitarra; Marco Buzzelli chitarra; Ermete Gasparrini tastiere) band nostrana, specializzata in musica italiana che spazia da Zucchero a Baglioni.

Civitanova – Wunderkammer: si apre la Stanza delle meraviglie della galleria Contemporaneamente Arte. La palazzina sud del Lido Cluana di Civitanova Marche ospiterà la collezione della galleria Contemporaneamente Arte, frutto della ricerca del suo ideatore, l’architetto Luciano Mei. L’inaugurazione dell’esposizione è prevista sabato 22 aprile 2023 alle ore 18, con la mostra che resterà aperta fino al 7 maggio 2023 il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 19.30.

Civitanova – Ritorna il grande jazz a Civitanova, con tre concerti di assoluta qualità all’interno del Civita Jazz Festival. Le tre serate, al teatro Annibal Caro (inizio 21.15), prenderanno il via con Karima.

Tolentino – Alle 18 si terrà al Politeama di Tolentino la presentazione del libro La grande mente. Tutto ha un senso e una risposta con l’autrice Sami Beg. L’evento è organizzato in collaborazione con La Coroncina Country Relais ed è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ancona – Dopo il debutto e l’anteprima all’Auditorium Conciliazione di Roma, Forza venite gente arriva al Teatro delle Muse di Ancona. Inizio ore 21. Lo spettacolo di Ancona è organizzato da Alhena Entertainment srl e distribuito da Soni produzioni srl.

Porto Sant’Elpidio – Ultimo appuntamento del cartellone al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio realizzato da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, sabato 22 aprile con “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani. Info AMAT 071/2072439, amatmarche.net. Inizio ore 21.15.

Osimo – Dal 22 al 29 aprile la settimana geopolitica con Toni Capuozzo e Moni Ovadia per conoscere lo stato di salute dell’Occidente. Incontro sabato 22 aprile (dalle ore 18:15, alla Sala Congressi Roberto Mosca, Grotte del Cantinone, Via Fonte Magna 12, Osimo) con il giornalista Toni Capuozzo e l’analista militare Gianandrea Gaiani (Direttore di Analisi-Difesa) che presenteranno i loro ultimi testi sul conflitto russo ucraino (Il testo di Toni Capuozzo “Guerra senza fine”, scritto a quattro mani con Francesco Borgonovo, è un’ anteprima assoluta per le Marche) e “L’ultima guerra contro l’Europa. Come e perché tra Russia, Ucraina e Nato le vittime designate siamo noi.”

Senigallia – Conoscere e sperimentare in prima persona l’importanza dell’approccio psicologico per imparare a vivere meglio. È il cuore del Festival della Felicità, che si terrà a Senigallia (piazza Roma dalle ore 14 alle 18) e che è organizzato dall’Ordine degli psicologi delle Marche (Opm).

Porto San Giorgio – Il concerto dei Tiromancino in piazza Matteotti (21.30), domenica 23 processione e la sera in teatro (ore 21) esibizione del Gran Concerto bandistico Città di Porto San Giorgio con la proclamazione del “Sangiorgese dell’anno”.

Montecarotto – “Se Giasone fosse rimasto single” alle 21 lo spettacolo di Cesare Catà al Teatro Comunale di Montecarotto per la rassegna “Perdere la testa”. Info: www.atgtp.it

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 23 APRILE

Civitanova – In vicinanza alla Giornata internazionale della Danza, il teatro Annibal Caro e la pinacoteca civica Marco Moretti si accenderanno con la Dance Date, un evento che vedrà tre distinti momenti dedicati alla danza contemporanea e pensati per gli appassionati di tutte le età. Tre gli appuntamenti alle 16.30 all’Annibal Caro con Il Gatto con gli stivali; alle 18 in pinacoteca Moretti con Wish_per; alle 21.15 si tornerà al teatro Annibal Caro per l’anteprima nazionale di Invisible Patterns.

Montecosaro – Alle 17:30 al Teatro delle Logge di Montecosaro il Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti. Per informazioni e prenotazioni: email: [email protected] tel. 3286173579. Ingresso libero.

Pesaro – Alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro proseguono i Concerti Aperitivo. Alle 11 appuntamento con Duo flauto e arpa con Cristina Flenghi (primo flauto della FGR) e Margherita Scafidi (prima arpa della FGR) e le musiche di Amorosi, Rossini, Bizet, Faurè, Debussy, Fasanini, Ibert, Rota, Mancini, Andrés. Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata (334 3193717) il giorno del concerto dalle 10.

Apiro – Per Riverberi di RisorgiMarche al Teatro Mestica di Apiro (ore 17) Il viaggio di Giuseppantonio da Napoli a Marsiglia. Ambrogio Sparagna in un progetto vocale-strumentale che permette di conoscere più da vicino la maestria compositiva e la passionalità interpretativa di uno tra i musicisti più importanti nel panorama della nuova musica popolare italiana e grande virtuoso di organetto. Info: www.tam.it

By Night propone un doppio concerto dei Coma Cose al Mamamia. Alla Serra ci sono gli Absolute5 e dj Renèe La Bulgara. A Porto Sant’Elpidio un nuovo ristorante

VENERDÌ 21 APRILE

Alla Serra di Civitanova si parte dalla cena spettacolo che vede protagonista questa settimana il live degli Absolute5. Dopocena Guest dj Renèe La Bulgara. Dj, speaker e vocal performer naturalizzata italiana, inizia su Radio Deejay intervenendo a Deejay Time con Mario Fargetta. Nel 2006 è la prima speaker del network nazionale Radiom2o. Ma è anche modella, ha sfilato per Cavalli e Missoni. Resident dj: Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini.

Aperti il Sottovento e il Nyx Club di Ancona.

SABATO 22 APRILE

Al Mamamia di Senigallia sabato e domenica 22 e 23 aprile in doppia data ospita Coma Cose in concerto. “Un meraviglioso modo di incontrarsi” tour 2023. I Coma Cose, oltre a presentare le canzoni del loro nuovo album, suoneranno anche i brani che – dall’underground al Festival di Sanremo – li hanno fatti apprezzare da un pubblico sempre più vasto. Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, i Coma Cose sono uno fra i più interessanti nomi della scena musicale attuale, apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album successivi.

Aperti il Donoma Club di Civitanova, il Brahma di Civitanova, il Miami Club di Monsano, il Le Dome di Torre San Patrizio, il Miù di Marotta e il Jonathan San Benedetto del Tronto. A Porto Sant’Elpidio c’è l’inaugurazione di un nuovo ristorante in via Trieste: Mako Show Restaurant firmato da Nicola Convertino.

In collaborazione con marcheinfinite.com

Gli eventi in provincia di Macerata