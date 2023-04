MACERATA - Il divulgatore scientifico ha accompagnato le imprenditrici in un percorso conoscitivo dei principi e delle innovazioni nel campo dietetico legate al mondo dell’estetica

“Oltre l’estetica: benessere psicofisico e alimentazione” al centro del programma formativo 2023 di Confartigianato estetica, che si è articolato in un ciclo di incontri gratuiti in collaborazione con il Centro studi tisanoreica di Gianluca Mech per approfondire i temi del benessere psicofisico e dell’alimentazione. Divulgatore scientifico delle più recenti scoperte e innovazioni in materia di nutrizione, Gianluca Mech ha accompagnato le imprenditrici partecipanti in un percorso conoscitivo dei principi e delle innovazioni nel campo dietetico legate al mondo dell’estetica. Il corso, di livello avanzato e destinato a titolari e dipendenti di centri estetici, ha avuto l’obiettivo di approfondire la conoscenza della psicoestetica, dell’integrazione alimentare in estetica e della fitoterapia.

Dopo i primi due appuntamenti di febbraio e aprile (dedicati rispettivamente alla fitoterapia tradizionale e al controllo della forma fisica nel mondo dell’estetica, e ai temi della decottopia, della medicina tradizionale cinese e della psicoestetica), il percorso proseguirà con un terzo ed ultimo incontro. L’appuntamento finale è in programma il 18 settembre, quando verranno trattati temi di grande attualità legati al controllo della forma fisica, dalla dieta chetogenica al digiuno intermittente.

«Conoscere queste tematiche – afferma Rosetta Buldorini, presidente interprovinciale Confartigianato Estetica – è fondamentale per aumentare l’autostima dei professionisti del benessere e quella dei loro clienti, per incrementare la propria crescita personale e professionale, per accrescere la motivazione di titolari e collaboratori, per stabilire ed aumentare le relazioni, per scoprire nuove risorse interiori, per definire obiettivi e trovare nuove energie, intensificando la forza delle comunicazioni e quindi anche le vendite».

«In uno scenario economico come quello attuale – aggiunge Eleonora D’Angelantonio, responsabile interprovinciale Confartigianato Benessere – è utile creare un supporto professionalizzante sul versante della psicoestetica, per far sì che le imprese del benessere sviluppino sempre più la propria professionalità, siano maggiormente competitive rispetto alle rinnovate esigenze della clientela ed abbiano strumenti per affrontare le complesse sfide del mercato. Nell’ambito di Confartigianato Benessere lavoriamo infatti per comunicare, attraverso un’intensa attività di consulenza e promozione di corsi formativi, che flessibilità, formazione e promozione mirata sono le prime attività di strategia su cui devono investire le imprese proiettate alla crescita e alla competitività aziendale».

Gli incontri si svolgono nella sede Confartigianato di Macerata, in piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, 1 (ex via Pesaro, 21). Per info e adesioni: 0733366308 e [email protected].