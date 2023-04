POLITICA - La deputata maceratese del Pd Irene Manzi: «Una decisione in linea con quello che la giunta Acquaroli ha sempre perseguito e rivendicato, cioè limitare le possibilità di scelta e ostacolare in ogni modo l'interruzione volontaria di gravidanza»

«È grave che la Regione Marche, dove l’interruzione di gravidanza viene già ostacolata in ogni modo, con i tassi di obiezione di coscienza tra i più alti in Italia, dia il patrocinio a un evento promosso da organizzazioni dichiaratamente anti-abortiste».

Così Irene Manzi, deputata maceratese del Pd, commenta la scelta dell’Ente che ha concesso il patrocinio a “Maternità in-attesa. Preservare la salute della donna in gravidanza”, una due giorni in programma venerdì a Macerata e sabato a Loreto, organizzata in occasione della giornata della salute della donna: tra gli organizzatori “Pro-Vita e Famiglia”, il Centro di aiuto alla vita di Loreto e la Federazione consultori familiari di ispirazione cristiana Regione Marche.

L’evento è patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche e dagli ordini marchigiani di infermieri, farmacisti, medici, ostetriche, psicologi, e porterà all’acquisizione dei crediti utili per l’aggiornamento professionale previsto per le professioni mediche e sanitarie. «Una decisione in linea con quello che la giunta Acquaroli ha sempre perseguito e rivendicato: limitare le possibilità di scelta e ostacolare in ogni modo l’interruzione volontaria di gravidanza – conclude Irene Manzi. Le Marche sono diventate il laboratorio dell’ultra-destra che cancella i diritti conquistati dopo anni di battaglie civili. Le istituzioni dovrebbero garantire l’applicazione di una legge dello Stato – come la 194- il diritto delle donne di autodeterminarsi, rispettando la legge, invece di provare a impedirlo».

Il primo incontro si terrà venerdì dalle 15 alle 19,30 a Macerata, nella biblioteca statale di via Garibaldi. Il secondo sabato, dalle 9 alle 13,30 nella sala Pio VI a Loreto.