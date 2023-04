VIABILITA' - Da molto tempo la zona è congestionata. Il Comune ha annunciato che da lunedì l'Anas partirà con l'intervento di sistemazione

di Michele Carbonari

Non può che aver generato fiducia, speranza ed ottimismo il post su Facebook del Comune di Colmurano che annuncia la data di inizio dei lavori sul ponte danneggiato nella frazione di Passo Colmurano: «Si comunica che lunedì prossimo 17 aprile l’Anas inizierà i lavori sul ponte a Passo Colmurano lungo la Strada Statale 78. Per il momento non sono previste ulteriori modifiche alla circolazione del traffico». Meteo permettendo (lunedì è prevista pioggia), la settimana prossima sembra essere quella decisiva per avviare finalmente l’intervento di sistemazione dell’infrastruttura, cruciale per garantire una normale circolazione agli utenti del tratto di strada che collega Macerata a Sarnano e ad Ascoli.

Da molto tempo, infatti, la zona è congestionata. Un semaforo provvisorio regola l’attraversamento del ponte a senso alternato per non sovraccaricarlo esageratamente, considerata la crepa che non lo rende sicuro per la regolare circolazione. Disagi al traffico, specialmente nel fine settimana, aumentano in virtù della presenza di un’area di servizio di distribuzione e rifornimento.

I lavori al ponte di Passo Colmurano potrebbero eliminare la serie di problemi che ha vissuto nell’ultimo periodo la Strada Statale 78. Come denunciato a settembre scorso, la situazione era davvero critica (leggi l’articolo). Dopo poco tempo sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura nel territorio di Tolentino, fra l’uscita della superstrada all’altezza di Sforzacosta e l’Abbadia di Fiastra, e sempre nel territorio di Colmurano, nei pressi del confine con Passo Ripe San Ginesio e dell’incrocio per Passo Loro Piceno.