VIAGGIO in Israele, proprio durante l'assalto terroristico che è costato la vita al turista Alessandro Parini. Ieri il gruppo era a Betlemme. Tra loro c'è anche Marco Ribechi: «Nell'aria c'era timore per la concomitanza della Pasqua ebraica, di quella cristiana e del Ramadan musulmano»

Dodici maceratesi oggi erano a Tel Aviv dove ieri sera un turista italiano (Alessandro Parini, 35enne di Roma) è stato ucciso in un attentato. «Siamo arrivati il 1° aprile e oggi ripartiamo, sempre dall’aeroporto di Tel Aviv – racconta Marco Ribechi, 41enne giornalista maceratese che ha anche lavorato nella redazione di Cm – Il nostro è un viaggio organizzato nei luoghi della Terra Santa in Israele e Palestina. Siamo un gruppo di 30 persone di cui 12 maceratesi».

Ribechi spiega il clima che si è vissuto questi giorni in quelle zone: «Questo è un anno particolare perché coincidono nello stesso periodo la Pasqua ebraica, quella cristiana e il Ramadan musulmano. Ieri sera noi eravamo a Betlemme, non abbiamo vissuto alcun tipo di pericolo ma nell’aria c’era timore proprio per la concomitanza di queste tre festività. Noi eravamo a Gerusalemme dove nelle notti di martedì e mercoledì ci sono state due incursioni della polizia israeliana sulla Spianata delle moschee, secondo la loro versione perché cercavano dei fondamentalisti islamici, ci sono stati 12 feriti. Poi c’è stata una rappresaglia di Hamas che ha sparato missili intercettati da Israele e che a sua volta ha effettuato diversi attacchi aerei sulla Striscia di Gaza dove ci sono state molte esplosioni. A Tel Aviv noi siamo solo stati all’aeroporto, sabato scorso all’andata e oggi per il ritorno. Ci sono molti controlli e si avverte una forte tensione».

