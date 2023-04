TOLENTINO - L'appuntamento ideato dalla presidente Unicef provinciale Patrizia Scaramazza, dedicato a tutti i bambini in difficoltà, si svolgerà sabato 15 aprile dalle 16

“Nostalgia di un’infanzia”, ideato dalla presidente Unicef provinciale Patrizia Scaramazza e dedicato a tutti i bambini in difficoltà, si svolgerà sabato 15 aprile al Politeama di Tolentino.

Saranno presenti il sindaco Mauro Sclavi, i presidenti Rotary di Macerata e Tolentino, Patrizia Scaramazza e Stefano Ferranti, il presidente Arci Massimiliano Bianchini, il direttore del teatro Politeama Massimo Zenobi, la presidente di Scarabò Ets Laura Copparoni, che per l’occasione curerà il laboratorio gratuito per bambini “I colori dei ricordi”, realizzato dall’artista Hisako Mori. Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi entro l’11 aprile al seguente indirizzo email: [email protected]

Alle 17 verrà inaugurata la mostra “Nostalgia di un’infanzia”, curata dal critico d’arte David Miliozzi. Saranno esposti i lavori degli artisti Nazzareno Rocchetti, Pina Fiori, Alberto Cespi, Silvana Di Vora Ferranti, Lucia Spagnuolo, Veronica Rossetti, Giuditta Messi, Nada Cingolani e Marco Franchini. Rossetti e Cingolani, docenti del liceo artistico Cantalamessa, racconteranno l’opera collettiva degli studenti della IV° B della sezione arti figurative grafico-pittorico proposta all’ultima biennale dei licei artistici. Durante la serata si svolgerà un’asta delle opere e il ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore delle associazioni il cui impegno è rivolto esclusivamente all’infanzia abbandonata.