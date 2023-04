CIVITANOVA - Il sound theater gestito da Daniele Maria Angelini si è classificato al terzo posto fra le migliori discoteche in Italia nel 2022, precedendo quelle della costa Adriatica. «Il Comune dovrebbe dare un riconoscimento a quegli imprenditori che hanno contribuito con locali come il nostro a rendere la città quello che è oggi, un polo di attrazione e di vivacità economica e commerciale»

Il Donoma si prepara alla settimana festiva per la Pasqua salendo sul podio dei Dance music Awards categoria Winter discoclub. Il sound theater gestito da Daniele Maria Angelini infatti si è classificato al terzo posto fra le migliori discoteche in Italia nel 2022, precedendo quelle della costa Adriatica, terza solo al Atmosfera (Calabria) e Otel Firenze (Toscana).

Una soddisfazione per il gestore del locale nato con Giorgio Longhi e passato prima per la gestione di Salvatore Lattanzi: «E’ un premio che gratifica non solo me, ma tutti coloro che lavorano con me per il locale – ha detto Angelini – il Dance music award è un premio serio, con un punteggio attribuito non solo dal televoto, ma anche da una giuria qualificata e questo non può che renderci orgogliosi. Un plauso anche a chi ha iniziato questa avventura.

Il Comune dovrebbe dare un riconoscimento a quegli imprenditori che hanno contribuito con locali come il Donoma a rendere Civitanova quello che è oggi, un polo di attrazione e di vivacità economica e commerciale. Ringraziamo tutti coloro che hanno votato per il Donoma e chi con impegno e passione ci ha permesso di portare a casa questo risultato». E giusto il tempo di godere del riconoscimento che il Donoma si prepara alla settimana “santa” con una carrellata di ospiti ed eventi.

Il primo sabato 8 quando direttamente dalla casa del Grande Fratello arriva Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha terminato infatti proprio ieri sera il Grande Fratello vip, sfiorando per un pelo la vittoria e classificandosi seconda. Insieme all’ospite vip il Donoma porta però anche il format Infinity, evento spettacolare, già vincitore di premi, ideato dall’art director Emiliano Milano della Black Label. Un format che ha l’obiettivo di far entrare ogni volta il pubblico in un nuovo mondo raccontando ogni volta una storia diversa, dagli antichi guerrieri fino alla mitica Babilonia.

Uno spettacolo che ha girato in lungo e in largo l’Italia fra i migliori club dello Stivale. Nella domenica di Pasqua torna il format “top” del Donoma, Señorita, con le sue sonorità Raggaeton e con la presenza nel corpo di ballo di Yassin Aghrissa, anche lui premiato in occasione dei Dance music Awards come miglior ballerino 2022. In attesa del 22 quando a calcare il palco del Donoma sarà la banda di Radio 105 con la sua carrellata di dj tra cui l’attesissimo dj Andrea Damante.