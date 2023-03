TOLENTINO - Una delle stand up comedian italiane più apprezzate dal pubblico, ma anche attrice, autrice, regista e volto fisso di Comedy Central porta in scena "Terapia di Gruppo" sabato 25 marzo alle 21,15

Chiara Becchimanzi torna nel Maceratese. Una delle stand up comedian italiane più apprezzate dal pubblico, ma anche attrice, autrice, regista e volto fisso di Comedy Central. Sabato 25 marzo alle 21,15 porta al Politeama di Tolentino la sua stand up comedy nel nuovo spettacolo dal titolo Terapia di gruppo. Un one woman show dove Chiara Becchimanzi si presenta al pubblico dando spazio all’improvvisazione e portando sulla scena anche la sua esperienza personale, per una serata all’insegna del divertimento tutto al femminile.

Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure, il tutto in forma di terapia di gruppo. Dall’ hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice autrice regista stand up comedian traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio a quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci (insultarci anche) … e poi sentirci meglio di prima.

Chiara Becchimanzi è attrice, regista, autrice teatrale e stand up comedian. Ha scritto, diretto e interpretato il monologo comico Principesse e Sfumature (Premio Comedy Roma Fringe), Epic Fail, Di Altri Demoni e Dionisiaca. In tv ha partecipato ai programmi Battute? e Comedy Central.

Prima dello spettacolo, a partire dalle 20, apericena a 10 euro con prenotazione.

Biglietti 15 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino.

Donna Ridens, cabaret al femminile continua sabato 6 maggio alle 21,15 con Giorgia Fumo in Vita bassa.