ECONOMIA - Dal 1959, anno della fondazione, l'azienda non aveva mai toccato cifre simili. Nel 2023 investimento di altri 6 milioni di euro per rendere autonomo il quartier generale di Recanati dal punto di vista energetico. L'amministratore Cristiano Venturini: «Il nostro scopo è migliorare le comunità e i territori in cui viviamo»

Per l’azienda marchigiana il 2022 è stato un anno da ricordare. Mai infatti aveva raggiunto performance così elevate dalla sua fondazione nel 1959 incrementando il fatturato del + 15,1 % sul 2021 arrivando a 234.1 milioni di euro. L’anno, che già nel primo semestre aveva registrato grandi performance, conferma il trend positivo del 2021 e supera così i livelli pre-pandemia. «Questo risultato di fatturato così importante è merito di tutte le persone che ogni giorno lavorano con me» ha commentato il Ceo Cristiano Venturini.

Un successo per l’azienda recanatese che dal 2019 fa parte del gruppo svedese Fagerhult. Un risultato che avrebbe potuto essere ancora migliore, considerato che nel 2022 l’azienda non ha operato sul mercato russo allineandosi alle direttive della capogruppo svedese Fagerhult. Una crescita che riguarda sia Europa che extra UE, con particolare riferimento al Nord America (+19,4%); la Gran Bretagna e l’Irlanda (+11%); l’Asia Pacifica (+10,6%); il Medio Oriente e l’Africa inglese (+8,8%); la zona di Francia, Belgio, Lussemburgo e Africa Francese (+7,4%); il Sud America (+6%); la Germania e l’Olanda (+4,8%); l’Europa Meridionale (+4,4%).

La parte del leone la fa il settore dell’illuminazione per hotel e residenze (22,2%) e quella da ufficio (21,7%) che mantengono le percentuali migliori confermando la grande attenzione post-Covid per l’aggiornamento e la riqualificazione degli ambienti di vita quotidiana secondo i nuovi codici dell’abitare, del lavorare e del viaggiare. Bene anche il retail (18,4%) che denota una ritrovata vitalità del commercio; si possono considerare un buon segnale per la collettività le destinazioni legate agli urban spaces (11%) e al settore culturale come musei e gallerie (10,2%).

Per il 2023 l’obiettivo dell’azienda è quello di continuare ad impegnarsi sui fattori di crescita legati a sostenibilità, design, cultura e connettività con investimenti in software e hardware per sviluppare soluzioni sempre più intelligenti e sistemi sempre più efficienti. In quest’anno andrà a compimento anche un importante investimento in sostenibilità, che con l’innesto di 6 milioni di euro, nel 2023 raggiungerà un totale di 10 milioni di euro per rendere il quartier generale di Recanati (che copre l’86% della produzione mondiale di iGuzzini) indipendente dal punto di vista energetico per oltre il 50% del suo fabbisogno (oltre il 70% entro il 2030), all’interno di un complesso di azioni a trecentosessanta gradi, tra cui il passaggio a BioGPL per lo stabilimento produttivo. «Lighting innovation for people non è solo uno slogan – riferisce Cristiano Venturini, Ceo iGuzzini – ma per iGuzzini significa persone-valori-comunità-sogni che insieme creano una galassia in cui ognuno può e deve esprimersi da un punto di vista professionale e soprattutto umano. Questo risultato di fatturato così importante è merito di tutte le persone che ogni giorno lavorano con me allo scopo di migliorare le comunità e i territori in cui viviamo, avendo sempre come guida l’idea di un futuro più giusto per le nuove generazioni e uno sviluppo sostenibile per l’intera società».