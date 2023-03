“Le Scemette” all’Annibal Caro

CIVITANOVA - Direttamente da Zelig le comiche proporranno "Sketches in the city", piece sui cliché del mondo femminile: appuntamento in programma per sabato 18 marzo

Al teatro Annibal Caro arrivano “Le scemette”. Sabato 18 marzo, alle 21,15 in programma un incontro con il festival Essenze femminili in arte della Pro loco di Civitanova Alta, con il cabaret de Le Scemette in Sketch in the city – Il bello tra virtù e nonsense, direttamente da Zelig.

Nel loro ultimo esplosivo spettacolo, le sei attrici propongono nuovi sketch comici sulla scia della migliore tradizione teatrale e mettono in scena in modo satirico, irriverente e politicamente scorretto, la vita quotidiana delle donne, giocando con stereotipi e cliché della società di oggi. Sdrammatizzando e ironizzando sui piccoli, grandi, problemi di tutti i giorni, “Sketch in the City” è uno show dal ritmo frenetico.

Le donne che Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno. portano sul palcoscenico sono amiche al bar, vecchie compagne di scuola, mamme fuori da scuola, allieve di yoga, nuore disperate, donne che ognuno può incontrare tutti i giorni per strada, sul treno, in metropolitana o in fila alle poste. Lo spettacolo rientra negli appuntamenti voluti per il mese di marzo, dedicato alla festa della donna e a tutti gli ospiti verrà donato un omaggio: si tratta di una cartolina con l’opera Riquadro rosso-nero, esposta nella pinacoteca civica Marco Moretti, che è stata realizzata nel 1987 da Carla Accardi. I biglietti per Le Scemette sono acquistabili sul circuito Ciaotickets o alla biglietteria del teatro Rossini