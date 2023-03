POLEMICA sull'evento organizzato ad Ascoli per il 24 marzo, quando verrà presentato il libro "Cento, eredità di una rivoluzione" per celebrare la conquista del potere da parte del fascismo. I deputati dem Manzi e Curti: «Sarebbe importante che dall’amministrazione arrivasse una condanna nei confronti dell’iniziativa»

Il ventennio fascista un «mito vivente e tangibile», «un testimone da trasmettere». E la marcia su Roma un evento da celebrare. E’ scoppiata la polemica, e non poteva essere altrimenti, su un iniziativa organizzata ad Ascoli per il 24 marzo. In un bar della città Medaglia d’oro al valore militare per attività partigiana sarà presentato il volume “Cento – Eredità di una rivoluzione”, in cui si celebra appunto il centenario della marcia su Roma. Sulla locandina dell’evento non sono indicati gli organizzatori, ma un esponente della destra ascolano, ha invitato con queste parole i cittadini a partecipare.

«Cento – ha scritto in un post su Facebook – è una pubblicazione, sotto forma di un giornale, che ci tramanda concretamente un patrimonio senza pari. Quella di un Ventennio in cui l’Italia si affermò nel panorama mondiale come un’eccellenza in tutti i campi dell’umanità. Dopo un’accurata selezione, sono stati stilati cento profili di uomini e donne che hanno fatto la storia della scienza, dell’arte, del pensiero, dello sport, della civiltà. Questi profili rappresentano l’espressione di un Mito vivente e tangibile, di un’esperienza fondata sulla volontà e la consapevolezza. Non si tratta di un malinconico ricordo, ma di un testimone da trasmettere. Vi aspetto! E vi ringrazio se vorrete condividere il nostro flyer con i nostri amici poichè a Zuckemberg non siamo molti simpatici (E ce ne vantiamo).».

Duro intervento dei parlamentari Pd Irene Manzi e Augusto Curti. «Il 24 marzo sarà presentato ad Ascoli il volume “Cento – Eredità di una rivoluzione” in cui si celebra apertamente e con toni trionfalistici la marcia su Roma, la manifestazione armata eversiva che decretò l’inizio in Italia del regime fascista e la presa del potere di Benito Mussolini – dicono – Ma, come se non bastasse, si racconta con spirito celebrativo 100 personaggi protagonisti del Ventennio fascista, un “mito vivente e tangibile” descritto come “un testimone da trasmettere”. Ci lasciano piuttosto preoccupati e perplessi i toni da apologia, trionfalistici, revisionisti e nostalgici che accompagnano questo volume. Il fascismo è stata una dittatura liberticida e sanguinaria assoluto che non si può riabilitare. Sarebbe importante – concludono – che dall’amministrazione di Ascoli Piceno arrivasse una condanna nei confronti di un’iniziativa che esalta apertamente il fascismo».

Va ricordato che il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti (FdI) partecipò, con l’allora parlamentare e oggi presidente della Regione Francesco Acquaroli (FdI), alla cena fascista di Acquasanta Terme nel 2019. Un cena organizzata per commemorare proprio la marcia su Roma. Nel depliant c’erano simboli del ventennio, una citazione di Mussolini e il logo del partito della Meloni. La cena creò un vespaio di polemiche e Acquaroli alla fine prese le distanze dicendo che il partito non c’entrava nulla con l’organizzazione e che loro pur essendo presenti non erano a conoscenza delle finalità dell’incontro.