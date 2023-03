BELFORTE - E' a cura dell’Unione montana dei Monti azzurri. Questa mattina il taglio del nastro. L'impresa sarà seguita da un tutor per preparare il piano e ottenere la garanzia finanziaria richiesta

A Belforte inaugurato il primo sportello territoriale del microcredito. A cura dell’Unione montana dei Monti azzurri, questa mattina nella sala consiliare di Belforte è stato dato avvio al primo sportello microcredito della provincia. Alla presenza di diversi istituti di credito cooperativo, già convenzionati con la struttura nazionale, il presidente Mario Baccini, deputato, l’onorevole Tullio Patassini ed il presidente Sauro Palombini del Banco Marchigiano, hanno presentato ruolo e opportunità dello strumento ai sindaci dell’Unione montana, presieduta da Giampiero Feliciotti.

Relazioni prettamente tecniche per spiegare anche il ruolo delle donne nel sistema creditizio internazionale sono state presentate a Barbara Fidanza e Annagrazia Quaranta dell’Università di Macerata cui si è aggiunto Gianluca Pesarini dell’unico confidi industriale della provincia. Si sono susseguiti interventi di associazioni di categoria e rappresentanti di vari Confidi provinciali. Poi taglio del nastro presso gli uffici preposti che saranno aperti il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 per un primo periodo per poi passare ad una apertura quotidiana.

L’istituto del microcredito aiuta le piccole imprese (fino a 5 dipendenti) che non hanno possibilità di accedere al credito bancario per carenza di garanzie che invece in questo caso fino a 40mila euro sono garantite dallo Stato e c’è già un decreto approvato per arrivare a 100mila euro recandosi allo sportello di Belforte, l’impresa sarà affidata ad un tutor che la accompagnerà in banca con un progetto credibile per avere la garanzia finanziaria richiesta.

La Regione a fianco dell’iniziativa, era rappresentata dal consigliere Renzo Marinelli che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa alla luce delle chiusure delle difficoltà causate dalle fusioni dei vari istituti bancari e di altri servizi essenziali.