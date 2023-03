MACERATA - Sono stati eletti dall'assemblea regionale con 54 voti, su proposta del segretario Daniele Principi: «Pronti per le importanti sfide che ci attendono per la tutela del mondo del lavoro»

Con 54 voti a favore, su proposta del segretario generale Daniele Principi, l’Assemblea Generale ha eletto Maria Elena Fermanelli e Biagio Liberati come componenti della segreteria Cgil di Macerata. Maria Elena Fermanelli, 49 anni, inizia la sua militanza con la Cgil come rsu della Clementoni Spa. Nel 2020 diventa funzionaria in aspettativa sindacale occupandosi della tutela dei lavoratori dell’artigianato e diventando referente provinciale della categoria del settore agro-alimentare (Flai Cgil). Biagio Liberati, 43 anni, proviene dalla Categoria delle comunicazioni (Slc Cgil), dove inizia il suo percorso sindacale come rsu e rls di Poste Italiane Spa, incarico che ha ricoperto fino al 2018 quando viene chiamato a dirigere come segretario generale la categoria. Entrambi vengono oggi riconfermati in segreteria Cgil, della quale fanno parte dal 2021.

«Con quest’ultima elezione si conclude il percorso di rinnovo delle cariche che ci ha visti impegnati durante i mesi di campagna Congressuale – ha dichiarato il segretario generale Daniele Principi al termine dei lavori – A questo punto la squadra della Cgil di Macerata ha portato a compimento un difficile ricambio generazionale ed è pronta per le importanti sfide che ci attendono per la tutela del mondo del lavoro. Difesa del salario, lotta serrata alla precarietà e salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere le nostre priorità per il futuro».

«Ringraziando per la fiducia accordata, voglio mettere il massimo impegno a far sì che la Cgil diventi portatrice delle istanze complesse della Società nel confronto con le controparti e con le istituzioni del territorio. La nostra Provincia dopo anni di crisi profonda vede oggi dei segnali di sviluppo che vanno colti in un’ottica che possa tenere in considerazione il punto di vista dei lavoratori e dei cittadini in generale. Su questi temi è necessario aprire da subito un confronto costruttivo con imprese ed istituzioni», ha subito commentato Maria Elena Fermanelli.

«In un mondo che cambia la Cgil non può restare immobile, per questo negli ultimi anni abbiamo attuato importanti innovazioni organizzative affinché il nostro sindacato possa essere sempre più vicino ai bisogni ed alle esigenze di coloro che vogliamo rappresentare: lavoratori, pensionati, precari e disoccupati. Nei prossimi mesi saremo tutti impegnati nel rafforzare tali scelte per essere in grado di dare le migliori risposte possibili a problemi che diventano sempre più complessi», ha aggiunto Biagio Liberati. Alla nuova segreteria vanno gli auguri del segretario regionale Cgil Giuseppe Santarelli, che ha concluso i lavori dell’assemblea generale.