Cuochi maceratesi ad “Unomattina”

RAIUNO - Il presidente provinciale dell’associazione “Antonio Nebbia” Paolo Paciaroni presente in trasmissione mercoledì per un confronto ed una esibizione in diretta

L’associazione provinciale dei cuochi maceratesi comunica che l’8 marzo, Festa delle donne, sarà dedicato alla celebrazione del lavoro delle vergare impegnate nella preparazione dei “Vincisgrassi alla maceratese”, rimaste sempre punto di riferimento dell’economia mezzadrile.

E’ per questo che la redazione di “Unomattina”, condotta dal marchigiano d’adozione, Massimiliano Orsini, ha chiesto la presenza dei cuochi maceratesi dell’associazione “Antonio Nebbia” per un confronto ed una esibizione in diretta. Quindi mercoledì, prima delle 10, sarà presente in trasmissione il neoeletto presidente provinciale dell’associazione, lo chef Paolo Paciaroni, attualmente impegnato professionalmente nell’azienda “Contadino Gourmet”, il quale porterà testimonianza del lavoro fin qui svolto per valorizzare un piatto classico della cucina maceratese che ha ottenuto il riconoscimento europeo come specialità tradizionale garantita (Stg), e questo è un vanto per il nostro territorio dal momento che sono soltanto quattro i prodotti che hanno ottenuto questa prestigiosa denominazione.