VOLLEY A1 - Dodicesima sconfitta consecutiva per le ragazze di coach Paniconi, la seconda di fila in casa: la salvezza resta un miraggio a sei gare dalla fine della regular season

di Mauro Giustozzi

Neppure la presenza del patron Massimiliano Balducci in panchina è riuscita a scuotere la Cbf Macerata che incassa la seconda sconfitta consecutiva casalinga che ha il sapore di un verdetto anticipato, con la serie A2 che si avvicina a grandi passi per le arancionere. Che si sono illuse vincendo il primo set ma che negli altri sono ricaduti nei soliti errori di attenzione, concentrazione oltre a limiti tecnici evidenti noti non da oggi.

Macerata ha avuto anche la chance nel quarto set di allungare la partita almeno al quinto, ma ha subito un break avversario di 8-0 che ha stravolto punteggio e set, aprendo una strada senza ostacoli alle ragazze di Pistola per afferrare tre punti. Più che meritati perché pur non brillando Casalmaggiore ha saputo stringere i denti nei momenti di difficoltà, risalendo con autorevolezza dopo il primo set perso e facendo valere la propria superiorità in tuti i fondamentali, in particolar modo in attacco (43%) ed a muro (11 blocchi vincenti). Con l’opposto Dimitrova nominato mvp della partita oltre che top scorer assieme alla compagna Frantti con 17 palloni messi a terra. Nelle fila di Macerata da salvare la prova di una Molinaro coriacea (13 punti, col 59% in attacco e 2 muri) e di una Dijkema che col suo turno al servizio nel quarto parziale ha riacceso qualche speranza nei tifosi presenti al palas.

L’obiettivo delle arancionere, con la rosa al completo, è tornare a fare punti contro la TrasportiPesanti Casalmaggiore, allenata dal tecnico marchigiano Andrea Pistola, per migliorare la situazione di classifica che vede le maceratesi all’ultimo posto, ora a -4 dalla squadra che le precede (Pinerolo) ed a -5 dalla quota salvezza quando mancano sei gare al termine della regular season. Dopo oltre tre mesi dall’ultima vittoria casalinga (era il 27 novembre), Fiesoli e compagne cercano il ritorno al successo davanti al pubblico di casa dopo il netto ko nell’ultimo match interno contro Cuneo. Cbf in campo con la centrale Molinaro preferita a Cosi e il resto del sestetto che ricalca quello tipo. Avvio di partita equilibrata, sul punto a punto e con tanti errori sui due fronti. Macerata si affida molto alla Abbott in attacco mentre le ospiti rispondono con la Dimitrova. Partita confusa che non decolla, equilibrio assoluto nel punteggio che non si schioda (14-13). Il muro della Aelbrecht scava il primo break per le maceratesi che allungano poi sul 19-15 con Malik.

Time out da parte di Pistola dal quale riemerge un Casalmaggiore che dimezza lo svantaggio: non basta perché Macerata è aggressiva, conquista quattro palle set e chiude alla seconda con la Aelbrecht. Reazione Casalmaggiore in avvio del secondo, la Cbf accenna una resistenza che però si infrange sugli attacchi di Frantti e l’invasione di Abbott che scava il 5-9. Non basta la generosità di Fiesoli a rimontare Casalmaggiore che allunga nuovamente grazie anche all’ace di Lohuis (11-15). Il tentativo di risalita Cbf viene fiaccata dalla solita Frantti (6 punti e 60% in attacco) protagonista di questo parziale che lancia la sua squadra verso il set della parità. Il servizio di Piva manda in tilt la ricezione di Macerata che accusa subito lo svantaggio ad inizio del terzo (3-8). Macerata si disunisce subito come troppo spesso gli è capitato in questa stagione ed è gioco facile per la Trasportipesanti avere il sopravvento nel gioco e nel punteggio. Sempre dal servizio, stavolta di Carlini, arrivano due ace che segnano in modo definitivo anche questo parziale che vede Casalmaggiore in assoluto controllo e Macerata in enorme difficoltà.

E che segna il sorpasso delle ospiti. Ultima chiamata per la Cbf se vuole allungare la sfida. L’avvio non è dei migliori, ma le arancionere, grazie soprattutto al servizio di Dijkema, hanno la forza di agguantare prima e rovesciare poi il punteggio a proprio favore (11-6). Il controbreak (8-0) della squadra di Pistola è letale per le maceratesi che si ritrovano nuovamente ad inseguire dopo aver avuto in pugno il parziale. Lo sprint finale lo regala Piva che attacca il pallone del 13-17 che spalanca un’autostrada a Casalmaggiore verso un successo anche arriva in rimonta.

Il tabellino:

MACERATA – CASALMAGGIORE 1-3 (25-21, 18-25, 10-25, 17-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Abbott 6, Aelbrecht 6, Dijkema 1, Fiesoli 9, Molinaro 13, Malik 9; Fiori (L), Chaussee 9, Ricci, Cosi. NE.: Okenwa, Quarchioni, Napodano (L), Poli. All. Paniconi.

TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Piva 13, Lohuis 11, Carlini 6, Frantti 17, Melandri 10, Dimitrova 17; De Bortoli (L), Perinelli. NE.: Malual, Buzzerio, Scola, Mangani (L). All. Pistola.

ARBITRI: Piperata e Selmi.

NOTE: spettatori 505. Durata set: 25’, 27’, 19’, 25’ totale 96’. Macerata: battute sbagliate 7, vincenti 3, muri 6, errori 22. Casalmaggiore: bs. 7, v. 6, m. 11, e. 17.