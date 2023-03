L'INCIDENTE sulla 78 nei pressi dell'Abbadia di Fiastra, la giovane era in sella alla due ruote insieme ad un coetaneo

Incidente sulla statale 78, in corrispondenza di un incrocio poco prima dell’Abbadia di Fiastra, coinvolte un’auto e una moto. Una ragazza trasportata in ambulanza al pronto soccorso. Code e rallentamenti alla circolazione nel tratto in direzione Macerata per lo scontro avvenuto intorno alle 18 tra una moto da cross, in sella alla quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza, e un veicolo, con all’interno una coppia. Immediato l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza, che hanno prestato sul posto le prime cure del caso alla giovane, una 18enne, per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non destano preoccupazione così come quelle del ragazzo che era alla guida della moto. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri.

(Mi. Car.)