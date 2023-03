MACERATA - L'incontro "Storici, letterati e scienziati maceratesi nei rapporti con la cultura nazionale" si svolgerà venerdì 10 marzo, alle 16, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti

Il medico condotto sostenitore del vaccino contro il vaiolo e il sacerdote treiese inventore della moka. Sono solo due dei personaggi maceratesi di cui si parlerà durante l’incontro “Storici, letterati e scienziati maceratesi nei rapporti con la cultura nazionale. Viaggio tra “pillole” di storia locale” . Organizzato dal Centro Studi Storici Maceratesi, in collaborazione con il Comune di Macerata che ha concesso il patrocinio, l’evento avverrà venerdì 10 marzo, alle 16, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata. Verranno presentati e commentati alcuni brevi video curati dai professori Nazzareno Gaspari e Alberto Meriggi. I video riguardano pagine inedite di storia locale, concernenti fatti, circostanze curiose e personaggi dei quali il trascorrere del tempo sta mettendone a rischio il ricordo.

I video che verranno tramessi sono corredati da immagini inedite attinenti il tema trattato. L’incontro sarà aperto dalla presentazione, per la prima volta, di un video riguardante un ricordo di Aldo Adversi, cofondatore del Centro Studi Storici Maceratesi (con i professori Dante Cecchi e Pio Cartechini), coautore della Storia di Macerata (con Dante Cecchi e Libero Paci) e direttore della Biblioteca Mozzi-Borgetti dal 1965 al 1987. Seguirà un breve commento della dottoressa Alessandra Sfrappini.

Seguiranno altre “pillole” riguardanti la fioritura di accademie a Macerata nel Cinquecento e la partecipazione dei letterati maceratesi alle polemiche letterarie del secolo XVI, a cui seguiranno commenti del professor Nazzareno Gaspari. Verranno mostrate pillole sul medico condotto locale, sostenitore del vaccino del vaiolo, Benedetto Boccanera, detto per la sua bravura “l’Ippocrate delle Marche”, con commento della professoressa Donatella Fioretti, sul filosofo, medico e storico della medicina Francesco Puccinotti e i suoi studi sulle malattie epidemiche, sull’estroso sacerdote treiese don Guido Pasqualini, inventore della macchina da scrivere per musica e della prima macchinetta per il caffè. Accessori per i quali il sacerdote attenne il brevetto. Verrà mostrata al pubblico quella prima “moka” per il caffè, conservata a Treia da Luigi Lausdei e Giacinto Germani e anche il manifestino pubblicitario della ditta Montedoro che la costruiva e vendeva, conservato da Giorgio Bartolacci. Non mancheranno altri video a sorpresa. La conduzione sarà affidata ad Alberto Meriggi, presidente del Centro Studi Storici Maceratesi.