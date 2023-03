TOLENTINO - L'appuntamento è per sabato alle 21,30. Sul palco i Recidivi, cover band di Vasco, e lo storico chitarrista degli Stadio. I fondi raccolti serviranno per ricostruire la torre campanaria della parrocchia Santa Famiglia

Al teatro ‘Don Bosco’ di Tolentino i Recidivi con guest star Andrea Fornili. E’ il concerto di beneficenza organizzato per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione della torre campanaria della parrocchia Santa Famiglia, danneggiata dal sisma. La raccolta dei fondi, avviata dal parroco don Diego Di Modugno, è già iniziata con molte iniziative e continua dunque al teatro ‘Don Bosco’ con con il concerto benefico che vedrà salire sul palco la cover band di Vasco Rossi e lo storico chitarrista degli Stadio. L’appuntamento è per sabato alle ore 21.30. Inoltre per chi vuole partecipare al concerto può fruire dell’apertura serale dell’oratorio, in cui i figli potranno divertirsi con le animatrici e gli animatori per giocare insieme.