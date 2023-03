POTENZA PICENA - Incidente sul lavoro in una ditta del settore gomma-plastica, è il quinto caso in provincia negli ultimi giorni. L'uomo è stato trasferito a Torrette, sequestrato il macchinario

Braccio amputato dalla pressa: grave un 61enne. L’incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda di gomma-plastica di Potenza Picena. L’allarme è scattato intorno alle 8,30. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’uomo, impiegato della ditta che produce suole, era alla pressa quando probabilmente a causa di un malfunzionamento il macchinario gli ha tranciato il braccio destro. Sul posto sono subito arrivati 118, gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria territoriale e i carabinieri. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. Sono in corso le indagini dello Spsal, come primo atto è stato posta sotto sequestro la pressa.

Questo è il quinto infortunio sul lavoro nel Maceratese negli ultimi giorni. Solo ieri due: a Camerino un operaio è caduto dall’impalcatura di un cantiere, un volo di oltre due metri. All’inizio l’uomo aveva perso conoscenza, poi si è ripreso ed è stato trasferito in ospedale. Mentre a Frontignano di Ussita un 31enne è rimasto coinvolto in un incidente col quad lungo le piste de Le Saliere. Anche lui è stato trasferito a Torrette.