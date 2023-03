USSITA - L'incidente lungo Le Saliere, il giovane è stato trasferito ad Ancona in ambulanza. Le condizioni meteo hanno reso impossibile l'arrivo dell'elicottero

Si ribalta col quad, 31enne a Torrette. L’incidente stamattina poco dopo le 10 a Frontignano di Ussita. Il ragazzo era lungo Le Saliere quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato. Scattato l’allarme sul posto è arrivato il 118. Viste le condizioni del giovane, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero però non è potuto arrivare in zona a causa delle condizioni meteo avverse. Il 31enne è stato così trasferito ad Ancona in ambulanza.