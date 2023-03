Assolto per la marijuana light,

condannato per le piantine trovate in casa

CIVITANOVA - Sei mesi per un 38enne che era stato arrestato dai carabinieri. La condanna è arrivata solo per quanto era stato trovato nella sua abitazione, non per ciò che era stato sequestrato nel magazzino del negozio di canapa light che gestisce

3 Marzo 2023 - Ore 18:22 - caricamento letture

Condannato per la marijuana trovata a casa e assolto per quella che aveva nel negozio di cannabis light. E’ la sentenza che è stata emessa oggi dal tribunale di Macerata. Imputato il 38enne David Bastioli, di Civitanova, difeso dall’avvocato Paolo Cognini. A maggio scorso l’uomo era stato arrestato dai carabinieri. L’accusa contestava a Bastioli la detenzione di 3 chili di marijuana e la coltivazione di 24 piante. Dieci piante erano state trovata nella casa di Bastioli, a Potenza Picena, altre 14 nel magazzino del negozio di canapa light Guerilla Garden di Civitanova. In casa erano stati trovati barattoli contenenti marijuana. Nel magazzino del negozio erano state trovate diverse confezioni di marijuana e barattoli. La difesa del 38enne fin dall’inizio ha sostenuto che la marijuana trovata in casa era per uso personale, negando che Bastioli fosse uno spacciatore, mentre quella al negozio era cannabis legale e destinata al commercio. Oggi il pm aveva chiesto per Bastioli due anni per spaccio. Il giudice ha deciso di condannarlo a sei mesi e 2mila euro di multa per la marijuana che aveva in casa, riconoscendo al contempo la lieve entità, e di assolverlo per quella trovata in negozio. (redazione CM) Chili di marijuana e 24 piantine: commerciante starà ai domiciliari «Non sono uno spacciatore» Scoperta piantagione di marijuana, arrestato un 37enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA