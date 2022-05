Chili di marijuana e 24 piantine:

commerciante starà ai domiciliari

«Non sono uno spacciatore»

IN MANETTE - Il 37enne David Bastioli è comparso oggi davanti al giudice. Ha detto che lo stupefacente rinvenuto nella sua abitazione di Potenza Picena era per uso personale e quella rinvenuta nel magazzino del suo negozio di Civitanova era cannabis legale

Arrestato perché trovato con in casa e nel negozio chili di marijuana. Arresto convalidato e starà ai domiciliari il 37enne David Bastioli. Oggi durante l’udienza di convalida al tribunale di Macerata davanti al giudice Francesca Preziosi Bastioli ha detto che la droga trovata in casa era per uso personale mentre quella al negozio era cannabis legale e destinata al commercio.

Questo in sintesi ha riferito il 37enne, difeso dall’avvocato Paolo Cognini, oggi sostituto dall’avvocato Ciarlantini, che ha negato di essere uno spacciatore. L’accusa (sostenuta oggi in udienza dal pm Raffaela Zuccarini) contesta a Bastioli la detenzione di 3 chili di marijuana e la coltivazione di 24 piante di marijuana. Dieci piante erano state trovata nella casa di Bastioli, a Potenza Picena, altre 14 nel magazzino del negozio Guerilla Garden di Civitanova. In casa erano stati trovati barattoli contenenti marijuana. Nel magazzino del negozio erano state trovate diverse confezioni di marijuana e barattoli. La difesa dell’imputato ha sostenuto che il 37enne non è uno spacciatore, ce la droga trova a casa era «esclusivamente» per uso personale e ha chiesto il dissequestro della sostanza trovata in negozio «che non ha effetto drogante». Il giudice Preziosi alla fine dell’udienza ha disposto gli arresti domiciliari.

