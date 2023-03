RECANATI - Sarà presentato alle 18 nel Museo dell’Emigrazione Marchigiana a chiusura della mostra dedicata all'artista

Si terrà mercoledì 8 marzo, alle 18 nel Museo dell’Emigrazione Marchigiana di Recanati, la presentazione del catalogo della mostra “Adelaide Gigli. La Voce della Terra”, inaugurata l’8 marzo 2022 e terminata nello scorso mese di settembre. All’incontro interverranno Rita Soccio, assessora alle culture e turismo del Comune di Recanati, Nikla Cingolani, curatrice della mostra e Adrian Bravi, scrittore e amico dell’artista.

Ad un anno di distanza e nello stesso giorno si ricorda l’artista e intellettuale Adelaide Gigli, figura di estremo interesse per la città di Recanati. La mostra, che rimane visitabile solamente in modalità on line all’interno del tour virtuale del Museo, comprendeva una selezione di opere inedite di alcuni collezionisti recanatesi: Adrian Bravi, Paola Ciarlantini, Beniamino Gigli, Fondazione Ircer, Donatella Librari, Adriana Pierini, Enrico Trillini, Sandro Urbani.

A completare l’esposizione anche due opere dei genitori, artisti entrambi: un raro disegno di María Teresa Valeiras e una scultura in cemento di Lorenzo Gigli. Per la prima volta le opere di un’artista interferivano con gli spazi specifici e particolari del museo con un percorso che si dipanava tra le sale come tappe di un viaggio. In tal modo si è creata l’occasione di connettersi con la poetica dell’artista e la sua spiccata sensibilità nell’unire al proprio linguaggio i modelli stilistici della cultura precolombiana, arrivando a una sintesi meravigliosamente attuale. La sua arte ricca di contenuti provenienti dalle esperienze di vita vissuta tra l’Argentina e l’Italia, racconta il proprio bagaglio culturale e identitario derivante dalla stessa esperienza migratoria. Adesso le opere, e altri contributi come il testo dello scrittore Héctor Anabitarte e il nipote Agustin Gigli, sono state raccolte in questo catalogo che consente di rivivere, o conoscere, l’interessante e stimolante percorso creativo di questa nostra artista.