Nuova finestra di Risorgimarche: Porto Sant'Elpidio, Altidona, Ripe San Ginesio, Montegranaro, Apiro, Belforte e Monte San Martino sono, al momento, le tappe che da marzo a maggio vedranno la presenza di artisti nazionali ed internazionali. Ecco il programma

Nove concerti tra le province di Fermo e Macerata. «Nove appuntamenti in perfetto equilibrio tra ricerca e visione, in un concatenarsi di approcci e stili musicali completamente diversi tra loro», si legge nella nota di Riverberi. Porto Sant’Elpidio, Altidona, Ripe San Ginesio, Montegranaro, Apiro, Belforte e Monte San Martino: queste, al momento, le tappe che da marzo a maggio vedranno la presenza di grandi artisti nazionali ed internazionali. «Il nostro pubblico – commenta il direttore Giambattista Tofoni – è consapevole che il programma nasce giorno dopo giorno, con il giusto tempo ed una grande passione che, sin dal 1997, mettiamo nelle scelte artistiche e non solo. Ed in questo continuo movimento, affiancati da realtà straordinarie come l’Accademia Malibran, l’associazione Amici della Musica di Montegranaro e tanti comuni del nostro entroterra, andiamo anche alla scoperta di luoghi magici, carichi di suggestioni e capaci di abbracciare ogni singolo suono».

Dopo un inizio anno segnato dal ventennale di Musica Nuda con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti e dalle esibizioni di Andrea Oliva e Quartetto Adorno e gli 8 Violoncelli di Torino, il 4 marzo si ricomincia con due eventi in contemporanea: al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio l’Orchestra Cherubini, fondata dal maestro Riccardo Muti e diretta per l’occasione dal violoncellista Giovanni Sollima in una serata di solidarietà a sostegno dell’Anffas Sibillini e del microbiscottificio Frolla, inserita nel cartellone del format Riverberi di RisorgiMarche. Ad Altidona, invece, all’Accademia Malibran, spazio al trio capitanato da Enrico Pieranunzi sulle note di George Gershwin.

L’11 marzo, di nuovo a Porto Sant’Elpidio, segnerà il ritorno degli Ogam che per il loro trentennale ci accoglieranno nel loro mondo fatto di ancestrali vibrazioni e suggestioni sonore, mentre venerdì 17 Altidona ospiterà il Ralph Alessi Trio. Domenica 19 marzo Riverberi tornerà a Ripe San Ginesio con il vibrafonista Pasquale Mirra ed un programma di attività culturali che si muoverà lungo tutto l’arco della giornata. La stagione concertistica di Montegranaro vedrà salire sul palco del teatro La Perla, nel pomeriggio di domenica 2 aprile, l’Orchestra di Fiati di Ancona ed il maestro Francesco Di Rosa diretta da Mirco Barani, per la prima esecuzione italiana del concerto per oboe e orchestra di fiati di Aquilanti.

Sabato 15 aprile Riverberi torna a Ripe San Ginesio per ospitare il violoncellista Giuseppe Franchellucci nella pinacoteca comunale di arte contemporanea. Questa nuova “finestra” del festival RisorgiMarche proseguirà domenica 23 aprile al teatro Mestica di Apiro con l’Ambrogio Sparagna Trio ne “Il viaggio di Giuseppantonio”, lunedì 1 maggio nella chiesa Sant’Eustachio di Belforte con il progetto “Echoes” del sassofonista e flautista Dario Cecchini e domenica 7 maggio nella chiesa Madonna delle Grazie di Monte San Martino il sassofonista Javier Girotto in “Escenas en solo”. Poche ore prima, per la precisione nella serata di sabato 6 maggio, si alzerà nuovamente il sipario sulla stagione di Altidona con la performance del duo formato dal flautista Flavio Serafini e la pianista Akanè Makita.

Altri concerti verranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Contestualmente, si sta lavorando per dare forma alla nuova edizione di RisorgiMarche, sui prati, sempre vicini alle comunità colpite dal sisma.