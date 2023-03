BASKET IN CARROZZINA - Vittoria a Giulianova in gara uno della semifinale per la formazione portopotentina. E nell’atletica, pioggia di medaglie per la squadra dei lanci ad Ancona

Metà biglietto per la finale scudetto è in tasca del Santo Stefano Kos Group nel campionato di serie A di basket in carrozzina. Mentre anche dalla squadra di atletica del Santo Stefano Sport, impegnata ai campionati italiani in Ancona, arrivano grandi soddisfazioni.

Nella palla a spicchi, i portopotentini hanno vinto gara 1 di semifinale (48-63 il finale) in terra abruzzese contro il Giulianova e sabato prossimo, alle 15 al Pala Principi, l’appuntamento sarà con la storia e con la possibilità per i ragazzi allenati da coach Ceriscioli di accedere alla loro terza finale scudetto, dopo quella vinta nel 2019 e quella invece persa nel 2021, entrambe contro Cantù.

L’eventuale gara 3 decisiva si giocherà ancora a Porto Potenza il 18 marzo. La partita di sabato è stata il classico derby dell’Adriatico, match mai scontato e sempre molto intenso. Grande protagonista è l’ex di giornata Domenico Miceli, alla migliore prestazione stagionale con 25 punti e 12/20 dal campo. «Immenso in attacco – lo definisce il suo allenatore Ceriscioli – l’unico a trovare con continuità il canestro e sempre incisivo in difesa». «Bellissimo vedere la squadra così quadrata- dice il presidente Mario Ferraresi -. Stiamo in questi anni scrivendo la storia della nostra società sportiva ma più in generale del basket in carrozzina italiano».

Intanto anche dall’atletica arrivano grandi soddisfazioni. Un oro, tre argenti e due bronzi. Fa incetta di medaglie la Santo Stefano Sport ai campionati indoor Fispes di atletica leggera in Ancona.

Al Palaindoor da capoluogo i portopotentini rappresentati da Fabio Staffolani, Agnese Ciesla e Giuseppe Mazzolani hanno molto ben figurato andando a medaglie nei lanci. Il veterano di Morrovalle Fabio Staffolani mette al collo due belle medaglie di argento nel peso e nel disco della sua categoria F36. Ciesla nel disco e nel giavellotto con un bronzo e un argento. Mazzolani con un bronzo nel peso e un oro nel disco. Molto soddisfatta la società e patron Ferraresi.