IL PROGETTO è stato presentato oggi e vede la collaborazione di Comune, Ats15 e Cav Sos Donna. Il numero è già attivo per le richieste e i Servizi sociali metteranno a disposizione un locale per gli incontri

Anche a Tolentino arriva lo Sportello per le donne vittime di violenza. L’iniziativa è stata presentata oggi, con l’assessore Elena Lucaroni, l’assessore Flavia Giombetti, il consigliere comunale Benedetta Lancioni, il coordinatore degli Ambiti Territoriali 16, 17 e 18 Valerio Valeriani, la coordinatrice dell’Ambito Territoriale 15 Carla Scarponi, il tenente dei carabinieri Federico Pellegrini, comandante del Norm della Compagnia di Tolentino, il maresciallo maggiore dei carabinieri Lorenzo Ceglie, l’Assistente sociale dell’AT15, referente in materia di violenza di genere Valeria Pasqualini, la responsabile servizi At 15 per la Cooperativa Il Faro Beatrice Pini, l’operatrice Centro anti violenza per la Cooperativa Il Faro Claudia Pettinari, le assistenti sociali del Comune di Tolentino Maria Pia Branchiesi, Silvia Gabrielli ed Elisa Marucci.

Il Comune, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale 15, ente capofila a livello provinciale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e titolare del Centro antiviolenza Sos Donna, avvierà sul territorio di Tolentino un servizio sperimentale: uno sportello a richiesta per donne vittime di violenza. A partire da oggi le donne in difficoltà hanno la possibilità di contattare il Cav al numero 0733 256487 o alla mail [email protected] e chiedere un appuntamento in un ufficio messo a disposizione dai Servizi sociali del Comune. Oltre a fornire le prime informazioni, i servizi offerti dal Cav sono: colloqui di accoglienza e ascolto; colloqui di supporto psicologico; colloqui informativi di carattere legale; gruppi di parola; accompagnamento nella fruizione di servizi pubblici e privati; attività di sensibilizzazione in collaborazione con le istituzioni e le associazioni presenti nel territorio. Si ricorda che il CAV opera con personale esclusivamente femminile, garantisce la totale riservatezza ed è completamente gratuito.

La sperimentazione che verrà attivata sul territorio di Tolentino consente il potenziamento della Rete locale antiviolenza e il raggiungimento di un obiettivo specifico: garantire una presa in carico delle donne vittime di violenza efficace ed efficiente attraverso la messa a disposizione di personale competente e specificatamente formato. «Lo sportello contro la violenza di genere – ricorda l’assessore Lucaroni – nasce dalla collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Macerata che ci ha permesso, grazie alla disponibilità della coordinatrice dell’Ats15 Carla Scarponi e dell’assistente sociale dell’Ats15, referente in materia di violenza di genere Valeria Pasqualini e della referente del Cav di Macerata Elisa Giusti, di usufruire anche a Tolentino di uno sportello, per ora con modalità a richiesta, che sarà in realtà un riferimento strutturale in cui le donne potranno in estrema privacy essere accolte e prese in carico nel difficile percorso che caratterizza le vittime della violenza. Tutto ciò andrà quindi ad aggiungersi alla “stanza rosa” già presente al Comando dei carabinieri di Tolentino e permetterà alle donne di avere vari punti di accoglienza al fine di essere tutelate e protette fin da subito».