SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il 42enne giocatore e vice allenatore biancorosso entra e decide il match contro il Pioraco. Il 20enne gioca titolare e piega la Treiese. Nel girone E la squadra di Carinelli batte quella di Nerla e l'aggancia al secondo posto: fuga della Pinturetta

di Michele Carbonari

In attesa delle decisioni del giudice sportivo in merito a quanto accaduto nella partita fra il Pievebovigliana e la Vigor Macerata seconda in classifica (leggi l’articolo), il San Claudio prende il largo al termine della sesta giornata di ritorno nel girone F di Seconda categoria.

La leader guidata da Cotica espugna all’inglese Belforte trascinata da due colpi di testa: di Scarponi (angolo di Vecchi) e di Atragene (cross di Tartabini). Corsaro anche il Borgo Mogliano, che espugna di misura il campo del Pioraco (chiude in nove uomini) grazie all’ennesima giocata del sempreverde Marino, incornata sugli sviluppi di un corner (un legno per parte nel primo tempo). Non fa sconti al fanalino di coda Palombese la Juventus Club Tolentino: Lanciotti (doppietta, di testa sul corner di Riganelli e su assist di Traore) e Pasotti (diagonale) calano il tris.

Gli ospiti recriminano per il palo di Pettinari e la traversa di Pieroni. Pirotecnico e spettacolare 4 a 4 fra Petriolo (a segno Canullo, Aquino e Taglioni, per lui una doppietta) e Pennese (gonfiano la rete Finucci, Gualtieri, Paoletti e Iacoponi). Fra le mille emozioni, nel finale Storelli para un rigore allo stesso Taglioni. Torna al successo il Ripesanginesio, che cala il tris a Macerata contro l’Atletico: timbrano il cartellino Constà, Galanti e Boe. Un 20enne regala i tre punti agli Amatori Appignano. Cardella, infatti, con un diagonale mancino su servizio di Ciucci stende la Treiese. Dividono la posta in palio Vis Gualdo (anche due legni) e Sefrense: Scagnetti (penalty) risponde a Capasso (punizione).

Nel girone E la Pinturetta è con un piede in Prima categoria: vince il derby fermano con il Casette d’Ete e si porta a più dieci sul Real Telusiano, ora raggiunto a quota 42 dal Montecassiano, che cala il poker interno nello scontro diretto, trascinato dalla doppietta di Giubilei (testa e girata su angolo) e dai guizzi di Vitali (sassata da fuori) e Fiecconi (al termine di un’azione corale). Consolidano la zona playoff Real Porto e Promos, entrambe corsare. I ragazzi di Monaldi calano il tris alla Corva, piegata da Liguori (assist Filippetti), Maddaluno (dal limite) e dallo stesso Filippetti (servito da Gasparini). La squadra di Compagnoni espugna Morrovalle, steso da Taddei (rigore) e Scoppa (di testa su corner).

Cade fra le mura amiche il Csi Recanati, al cospetto del Recreativo. Dividono la posta in palio tutte le altre. Finisce 2 a 2 la stracittadina fra Academy Civitanovese e Santa Maria Apparente. I padroni di casa scappano trascinati dalla doppietta di Chierichetti (tiro a fil di palo e su punizione), che poi si fa parare un rigore da Polidori, oltre a Setola che centra un legno. I gialloblu ospiti trovano il pari grazie a Coppini (da fuori) e a Paparini (penalty). Terminano 1-1 le sfide fra Monteluponese e United Civitanova (di rigore il botta e risposta fra Serantoni e Bugiolacchi) e fra Porto Potenza ed Aries Trodica (apre Martellini su cross di Pepa e chiude Belfiore di testa).

Nel girone C il Victoria Strada vince lo scontro diretto con l’Argignano e resta ai piedi della zona playoff: determinanti Gigli (dalla distanza) e Simone Gagliardini (tap in in contropiede). Esulta anche la Fabiani Matelica, che compie un altro passo verso la salvezza e cala il tris al Terre del Lacrima, messa ko da Bartilotta (dal dischetto) e dalla doppietta di Lettieri, da subentrato (finalizza l’azione di Shuaipi e un’azione personale).

La top 11 (5-3-2): Falaschini (Real Porto); Carducci (Ripesanginesio), Mariani (Juventus Club Tolentino), Scarponi (San Claudio), Benfatto (Promos), Cacciamani (Victoria Strada); Vitali (Montecassiano), Marino (Borgo Mogliano), Casavecchia (Amatori Appignano); Cardella (Amatori Appignano), Lettieri (Fabiani Matelica). All.: Fabbrizi (Victoria Strada).

Il personaggio della settimana: Antonio Marino (Borgo Mogliano). A 42 anni suonati, entra e segna e realizza il gol della vittoria, con un colpo di testa. La squadra di Persichini, di cui è anche il vice, consolida la zona playoff. Lui, invece, raggiunge la cifra tonda di 130 gol in carriera.