VALFORNACE - Un calciatore del Pievebovigliana ha reagito quando il direttore di gara ha estratto il quarto rosso contro la sua squadra. La partita, con la Vigor Macerata, era sul 4 a 0

di Michele Carbonari

L’arbitro si appresta ad estrarre il quarto rosso della partita all’indirizzo dei giocatori della stessa squadra, un compagno getta a terra i cartellini dalla mano del direttore di gara, che emette il triplice fischio e manda tutti sotto la doccia ad inizio secondo tempo. È quanto accaduto oggi a Pievebovigliana, nel comune di Valfornace, dove si è giocata la partita di calcio tra la formazione allenata da mister Fabio Fiorentini e la Vigor Macerata, sfida valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria (girone F).

La squadra del capoluogo è seconda forza del torneo alle spalle della capolista San Claudio, i neopromossi padroni di casa lottano invece per la salvezza ma vantano diversi punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La Vigor Macerata allenata da Marco Bonfigli riesce a prendere il largo grazie alla tripletta di Francesco Patrassi e al gol di Allushaj, complici anche le diverse espulsioni per doppia ammonizione comminate dall’arbitro verso i giocatori del Pievebovigliana. Sul 4 a 0 ospite, intorno all’ora di gioco, viene cacciato un altro calciatore locale, sempre per doppio giallo. I compagni di squadra si avvicinano all’arbitro per protestare, uno di loro getta a terra i cartellini dalle mani dell’arbitro che decide di decretare la fine del match. Dopo l’episodio i dirigenti del Pievebovigliana hanno chiamato i carabinieri per scortarlo fino alla macchina. Nei prossimi giorni il giudice sportivo si pronuncerà su quanto accaduto a Valfornace. I calciatori espulsi non saranno a disposizione nel recupero infrasettimanale contro la Treiese.