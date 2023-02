SERATA organizzata dal Rotary con tanti personaggi dello sport, da Fabrizio Castori a Simone Ruffini, al teatro Spirito Santo. Applausi per l'Orchestra dei Fiati. Devoluti 2300 euro ai Servizi sociali del Comune

Sold out al teatro Spirito Santo, sabato sera, per l’evento “Beneficenza, musica e sport” organizzato dal Rotary Club Tolentino con il Comune di Tolentino e la Pro loco tct. Gli incassi della serata, pari a 2300 euro, vengono devoluti in beneficenza ai Servizi sociali del Comune di Tolentino a favore dei giovani che intendono avvicinarsi e dedicarsi allo sport. Bravi i musicisti dell’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri”, diretta magistralmente dal maestro Gianpiero Ruggeri, che si sono esibiti durante la serata. Tanti e lunghi applausi per loro. Molti i personaggi del mondo dello sport presenti.

«Hanno saputo dare – dice il presidente del Rotary Club Tolentino, Stefano Ferranti, – al pubblico e ai giovani importanti messaggi. La beneficenza e il volontariato devono sempre accompagnare coloro che possono farlo e che si impegnano nel servire al di sopra di ogni interesse personale».

Hanno partecipato alla serata il nuotatore tolentinate Simone Ruffini, l’allenatore di calcio Fabrizio Castori (ora alla guida del Perugia in Serie B) che vive a Tolentino, il coach di pallavolo Roberto Vagni, Fabrizio Alessi e Fabio Gorietti presidente e direttore tecnico Tennis Training School di Foligno, Sebastiano Bianchetti lanciatore del peso, Marco Sposetti maestro di tennis, Mauro Canil presidente onorario dell’Unione Sportiva Ancona con Roberta Nocelli amministratore delegato e direttore generale, Sabrina Orlandi presidente della società sportiva Matelica calcio.

C’erano anche Fabio Luna, presidente del Coni Marche e il vice presidente vicario della Federazione italiana Gioco Calcio Comitato Marche, Gustavo Malascorta. A tutti gli ospiti è stato consegnato un attestato di merito per i risultati raggiunti nella propria disciplina sportiva.

Attestato di merito anche all’Orchestra di Fiati ‘’Insieme per gli altri’’ per ringraziarla per l’attività che svolge, creando gratuitamente eventi musicali con lo scopo di sostenere quanti si prodigano per il bene comune e degli altri. Con quello di Tolentino, per ora, l’orchestra ha tenuto ben 108 concerti. Il presidente di quest’ultima, Gianni Silvi, ha donato una targa al Rotary Club Tolentino. L’evento è stato moderato da Matteo Pasquali, mentre la seconda parte dedicata alle associazioni sportive di Tolentino da Carla Passacantando. Ai rappresentanti di associazioni sportive presenti in sala è stato consegnato un attestato di merito per l’impegno profuso con la propria attività a favore della comunità. Il presidente dell’associazione Pallanuoto Tolentino, Fabio Vecerrica, ha comunicato di donare a quattro giovani un corso di nuoto della durata di tre mesi. Sono intervenuti il vice sindaco del comune di Tolentino Alessia Pupo, l’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni, Stefano Gobbi presidente Commissione progetti sanità del Distretto 2090, Edoardo Mattioli presidente della Pro loco tct.