CORRIDONIA - Appuntamento il 26 febbraio per scoprire i segreti e le bellezze della cittadina

Tour per scoprire storia e cultura di Corridonia il 26 febbraio, in occasione della Giornata internazionale delle guide turistiche (che si è svolta il 21 febbraio). Le Guide delle Marche proporranno un tour per raccontare e scoprire i luoghi e i personaggi della storia e della cultura locale: “Pausola, Montolmo e Corridonia tracce di un passato ancora presente”. I visitatori alle 10, 10,30, 11,30, 14,30, 15, 16 saranno accompagnati in un itinerario cittadino che consentirà di scoprire tanti aspetti meno noti del centro, compresa una vista alla sala consigliare con il discusso affresco di Mussolini, i luoghi cari a Corridoni, la piazza razionalista, i monumenti, le opere d’arte collocate nella pinacoteca parrocchiale e le chiese del centro. Un’occasione per i turisti ma anche per tutti i cittadini di conoscere meglio, grazie alla competenza dei promotori dell’iniziativa, la città. «Iniziativa che rientra perfettamente nel progetto di questa amministrazione di voler rilanciare l’immagine della città con tante proposte culturali e nuovi servizi di alto profilo – dice l’assessore a Cultura e Turismo, Massimo Cesca -. A tal fine abbiamo ad esempio aderito per la prima volta a Tipicità di Fermo, l’11, 12 e 13 marzo, per promuovere le tante eccellenze artistiche, storiche ed economiche cittadine e abbiamo avviato un progetto di digitalizzazione dell’ente con un innovativo sito turistico nel quale arte e aziende saranno poste in costante interazione». Tutte le visite sono gratuite. Per info e prenotazioni 368.3733752 – 333.2821727.