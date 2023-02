MACERATA - Il Rotary Club ha organizzato un incontro impostato sulla riflessione di Papa Francesco sul dialogo interreligioso. L'appuntamento sabato alle 17 al cinema Italia

Il Rotary Club di Macerata, in accordo con il Distretto Rotary 2090 e con i Rotary Club di Macerata Matteo Ricci, Tolentino e Camerino, ha organizzato un incontro impostato sulla riflessione che Papa Francesco ha fatto sul dialogo interreligioso nella sua terza enciclica dal titolo “Fratelli Tutti”, nella quale ha dichiarato “Le religioni non incitano alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza e allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione degli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini”.

La riflessione del Papa è il punto centrale dell’incontro tra rappresentanti delle tre più importanti religioni monoteistiche: Cristianesimo, Ebraismo, Islam. Il titolo del convegno è “Sete di Pace. Religioni e Culture dialogano”, in programma sabato 25 febbraio alle 17, in programma al Cinema Italia di Macerata. Interverranno come relatori Claudio Lurati, nominato da Papa Francesco vicario apostolico della diocesi di Alessandria d’Egitto, con dignità episcopale, Eissa Farouq Wael, professore associato in lingua e letteratura araba dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Rav Joseph Levi, già Rabbino Capo di Firenze e vice presidente della “Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo Interreligioso e Interculturale (che nel rispetto delle limitazioni imposte dalla Shabbat inizierà il suo intervento alle 19), Riccardo Maccioni, giornalista professionista, caporedattore del quotidiano Avvenire delle pagine di informazione religiosa, responsabile delle pagine di informazione religiosa. La partecipazione al convegno è rivolta a tutta la cittadinanza e l’ingresso è gratuito.