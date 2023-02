VOLLEY - Il secondo allenatore di Civitanova in vista della trasferta a Siena: «Siamo rigenerati dopo i successi con Cisterna e Piacenza, matematicamente abbiamo la possibilità di raggiungere il prima possibile una miglior situazione di classifica»

Punti pesanti in palio da qui alla fine della Regular Season per la Lube, attesa da “tre finali”. Lo ricorda il secondo allenatore biancorosso Romano Giannini, che sabato a Siena (ore 20) si troverà di fronte al suo passato, visto che da tecnico dell’Emma Villas fu l’artefice in un triennio del doppio salto dalla B2 alla A2.

Dopo la vittoria dell’andata con il massimo scarto nelle Marche, la formazione campione d’Italia cerca punti al PalaEstra, che dopo gli eventi sismici di qualche settimana fa era stato chiuso dall’ordinanza del primo cittadino. Finalmente le due squadre si ritroveranno in campo per confrontarsi e da Civitanova arriverà un pullman di tifosi.

Il tecnico Romano Giannini: «Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre. Una delle ‘finali’ rimaste per conquistare il miglior piazzamento possibile. Loro attraversano un momento buono dal punto di vista tecnico e non possono permettersi di sprecare ogni minima possibilità di muovere la classifica.

Noi siamo rigenerati dopo i successi con Cisterna e Piacenza, matematicamente abbiamo la possibilità di raggiungere il prima possibile una miglior situazione di classifica, ma dovremo sfoderare una delle nostre migliori prestazioni perché Siena ha avuto una ripresa sia dal punto di vista mentale che tecnico ritrovando la fiducia e alzando il livello del gioco.

Si sa, le vittorie sono sempre la medicina migliore e l’Emma Villas Aubay ne ha centrate alcune importanti nel 2023, anche se sabato scorso è tornata da Taranto con l’amaro in bocca. L’infortunio di Pinali a febbraio ha dato una scossa alla squadra che ha reagito compattandosi. Il team toscano ha fatto fronte all’incidente di percorso aumentando la circolazione del pallone destinata ai posti 4, grazie all’affidabilità di Van Garderen e Petric, poi è tornata sul mercato con il buon acquisto di Bartman molto importante in questa fase del campionato, ma vi assicuro che anche Pereyra ha offerto buone prove».