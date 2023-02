TOLENTINO - Sono stati rinvenuti dalle guardie venatorie volontarie della Federcaccia di Macerata nelle località San Rocco, San Giovanni e Paterno

Continuano i controlli su tutto il territorio provinciale da parte delle guardie venatorie volontarie della Federcaccia di Macerata, coordinate dalla Polizia Provinciale. In un servizio svolto nel Comune di Tolentino nelle località San Rocco, San Giovanni e Paterno, sono stati rinvenuti nelle siepi adiacenti alle strade rifiuti di vario genere, come pneumatici, bottiglie di vetro e materiale di plastica.

«Come sempre i fatti sono stati segnalati alla polizia Provinciale che svolge un ruolo essenziale per il controllo del territorio e per poter risalire agli autori di questi atti di inciviltà – si legge in una nota di Federcaccia Macerata -. Un ringraziamento a tutti i cittadini che volessero segnalare questi incresciosi episodi contattando tutti i giorni il coordinamento provinciale della vigilanza venatoria Federcaccia di Macerata al 3395981898 e la centrale operativa della Polizia Provinciale al 800 216659».