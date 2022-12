SEGRETERIA DEM - Ecco i maceratesi che hanno aderito al gruppo che sosterrà la deputata e già vicepresidente dell'Emilia Romagna nella corsa contro Bonaccini

Si è costituito il comitato – Parte Da Noi Marche – a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico. Da segnalare per il Maceratese la presenza di Fulvio Esposito già rettore Unicam e candidato dem alle ultime Politiche, Augusto Ciuffetti docente di Storia a Unimc, Rodolfo Frascarello, responsabile provinciale organizzazione del Pd, Luciano Ramadori, già direttore provinciale Cna e Caterina Rogante, ex consigliera dem a Macerata.

«Nel giro di pochissimi giorni la rete si è allargata notevolmente raccogliendo l’adesione di amministratori, iscritti e volontari appartenenti alla società civile – fanno sapere i membri del comitato – Elly Schlein, da sempre attenta al contrasto delle ingiustizie sociali, alla tutela del lavoro, alla riduzione delle disuguaglianze e alle questioni climatiche, immagina un Partito Democratico aperto, accogliente, e radicato nei bisogni delle persone. Dall’istante in cui si è candidata ha ricevuto attestati di stima e manifestazioni d’interesse alla sua proposta, da cittadini e cittadine. Si tratta, inoltre, di un sostegno transpartitico, che travalica i confini degli iscritti al Pd e raggiunge anche molti elettori delusi dal centrosinistra e che vorrebbero una svolta decisiva del partito».

«Il comitato – aggiungono – nasce per raccogliere le adesioni e le proposte di coloro interessati al percorso avviato da Elly Schlein e per mettere in rete le energie. Una testimonianza dell’entusiasmo intorno a questa candidatura è anche legata al boom di adesioni alla campagna – Parte da noi – sulla piattaforma che ha raggiunto numeri significativi nel giro di pochi giorni. In Elly Schlein si rispecchia l’identità perduta del Pd, il quale deve abbandonare le logiche dell’autoconservazione e dei personalismi ed occuparsi invece delle tematiche care alla sinistra senza più nessun tentennamento; soprattutto quella sinistra che deve occuparsi di chi non ce la fa e che sia capace di ricollocarsi lì dove è giusto che stia. Per farlo – concludono- serve un cambiamento profondo e un coraggioso strappo con il passato. Il comitato resta aperto a tutti coloro che si ritrovano in questa voglia di rinnovamento».

I membri del comitato:

Albanesi Emidio

Alessi Marco

Almonti Renato

Anastasi Elio

Antinori Mario

Bacoli Alida

Baleani Mario

Barocci Massimo

Bartolomei Dante

Belegni Andrea

Belli Eliana

Bonanno Roberta

Borsini Egidio

Brisighelli Michele

Calisti Sara

Carincola Carlo

Carteletti Monica

Casigliani Saura

Catalucci Liliana

Ciarrocchi Bernarda

Cini Graziano

Ciuffetti Augusto

Consorti Ermanno

De Angelis Francesco

De Angelis Lino

De Carolis Leonardo

De Sanctis Laura

Di Blasio Alberto

Di Lorenzo Vittoria

Di Venanzo Piera

Esposito Fulvio

Falcioni Marco

Felicetti Giovanni

Fichera Alessandro Edoardo

Flamini Eliana

Franchi Michele

Frascarello Rodolfo

Frisoli Giuseppe

Fumante Enrico

Gagliardi Edoardo

Gaspari Giovanni

Gobbi Roberto

Giuliodori Giuliano

Graciotti Sergio

Grecchi Mavis

Gregori Sabrina

Habluetzel Annette

Lacetera Antonio

Lazzari Mario

Lucesoli Lorenzo

Luciani Laura

Lucidi Jenny Victoria

Maccari Clara

Magi Erica

Malizia Janula

Mammoli Raissa

Margiotta Giovanni

Marini Caudio

Marini Nicola

Marziali Edoardo

Marziali Meri

Mattioni Stefania

Mazzocchi Emanuela

Merli Luigi

Minuto Ettore

Moreschini Marisa

Moroni Maria Antonella

Morresi Elisa

Morrone Anna

Nassi Maria Rosaria

Nucci Catia

Oddi Marco

Orlando giovanni

Perini Federico

Perticaroli Giovanni

Pesce Salvatore

Pettinelli Loredana

Piatanesi Lara

Piermartiri Andrea

Piermartiri Luca

Procaccini Angelo

Ramadori Luciano

Recchia Valter

Renzi Guido

Rogante Caterina

Romanelli Tommaso

Romano Dario

Rosetti Nicola

Russi Alberta

Salusti Domenico

Silvetti Elena

Silvi Riccardo

Sorcinelli Filippo

Strappa Riccardo

Sturani Daniele

Tamburrini Davide

Torquati Barbara

Tosi Enrico

Tosoni Ilaria

Valecchi Anna Maria

Valecchi Clara

Valentini Aldo

Vallesi Giuliano

Vesprini Greta

Vitali Dorotea

Volpini Vabrizio