Costituito il coordinamento del comitato maceratese “Parte da noi” per Elly Schlein, Mario Antinori sarà nominato portavoce. «Iniziata in un clima positivo la prima fase del Congresso del Pd per l’interesse, la partecipazione alle iniziative pubbliche e le adesioni che sta raccogliendo Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del partito, che presto parteciperà ad un incontro pubblico nel Maceratese – dice il comitato -. Il momento richiede un forte impegno politico ed organizzativo per raccogliere il maggior consenso nei congressi di circolo e alle primarie aperte del 26 febbraio prossimo».

Per questo il comitato ha nominato il proprio portavoce Mario Antinori ed ha costituito un coordinamento di cui fanno parte oltre al portavoce: Augusto Ciuffetti (circolo di Camerino), Marsilio Marsili (circolo di Civitanova), Gianluca Rita (circolo di Macerata), Elena Silvetti (circolo di Tolentino). «Il comitato è impegnato a prendere posizione nel confronto congressuale per ridare speranza e contribuire a produrre slancio e nettezza sulle questioni dirimenti indicate nella mozione di Elly Schlein: contrastare ogni forma di diseguaglianza e discriminazione, accompagnare la società nella conversione ecologica, restituire dignità e qualità al lavoro».