Eroina purissima nascosta in un cespuglio,

la scoperta a Recanati: nei guai il pusher

BLITZ - I carabinieri hanno trovato quattro etti di droga. Avviate subito le indagini, sono risaliti allo spacciatore: un 32enne pakistano già in carcere. La sostanza era rimasta in quel luogo segreto per mesi

10 Febbraio 2023 - Ore 13:43 - caricamento letture

Eroina purissima nascosta per mesi tra i cespugli. E’ quanto hanno scoperto e sequestrato in una zona periferica di Recanati i carabinieri del Norm di Ancona, insieme ai colleghi della Compagnia di Civitanova. Il quantitativo rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri è di circa 4 etti, per un valore di 15mila euro una volta tagliata e immessa sul mercato. La sostanza stupefacente era in una busta e ‘aspettava’ solo di venir suddivisa in dosi. I militari dell’Arma sono però riusciti a trovarla e a risalire immediatamente al proprietario. Ciò è stato possibile prendendo spunto dall’arresto di un 32enne pakistano, effettuato dai carabinieri del capoluogo dorico lo scorso luglio, quando l’uomo venne sorpreso all’interno della propria abitazione di Recanati con 60 grammi di cocaina purissima, 20 grammi di eroina e altrettanti di hashish, che aveva nascosto nel vano di raccolta di un’aspirapolvere. Durante la perquisizione vennero inoltre trovate anche armi e munizioni e, dietro all’armadio della camera da letto, pure due mazzette di banconote di vario taglio per una somma di oltre 18mila euro. Il 32enne, arrestato la scorsa estate, venne accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di impedire ai carabinieri di entrare in casa, scagliandosi contro di loro.

Le accuse contestate furono dunque quelle di detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Già detenuto nel carcere di Montacuto, ecco che ora il capo di accusa nei suoi confronti si fa più pesante dato che i militari dell’Arma hanno appurato che la sostanza apparteneva a lui e che era stato proprio il 32enne a nasconderla in quel luogo completamente anonimo. Blitz a casa di un 32enne: bazar della droga, diciottomila euro e una katana

© RIPRODUZIONE RISERVATA